Çimler biçildiğinde ortaya çıkan koku nereden geliyor? Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız…

Çimler biçilirken etrafa yaydıkları o taze ve yeşil koku çoğumuz için huzur vericidir. Bu koku öyle bir kokudur ki kimimize çocukluğunu kimimize yaz akşamlarını anımsatır. Ancak bizde olumlu hisler uyandıran bu durum, çimler için tam tersi etkiye sahip. Çimlerde biçildikten sonra ortaya çıkan bu kokunun sebebini biliyor musunuz? Gelin birlikte inceleyelim.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 16:25 PAYLAŞ ABONE OL

Çim kokusu, aslında çimlerin biçilirken yaydıkları kimyasaldan kaynaklıdır. Bitki, yaralandığında çeşitli kimyasal tepkiler verir. Böylece burnumuza gelen o koku aslında çimlerin biçilirken yaydıkları kimyasalların ta kendisidir. Peki çimler bu kimyasalları neden yayar? İşte cevabı…



ÇİMLER BİÇİLDİĞİNDE HAVAYA ÖYLE BİR ŞEY YAYIYORLAR Kİ… Taze biçilen çimlerin yaydığı o karakteristik koku, "green leaf volatiles" (GLV) adı verilen kimyasal bileşiklerden oluşuyor. Bu moleküller zarar gördüğünde, örneğin bir böcek tarafından yenildiğinde veya kesildiğinde bu kimyasallar havaya salınır.