Çimler biçildiğinde ortaya çıkan koku nereden geliyor? Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız…

Çim kokusu, aslında çimlerin biçilirken yaydıkları kimyasaldan kaynaklıdır. Bitki, yaralandığında çeşitli kimyasal tepkiler verir. Böylece burnumuza gelen o koku aslında çimlerin biçilirken yaydıkları kimyasalların ta kendisidir. Peki çimler bu kimyasalları neden yayar? İşte cevabı…
ÇİMLER BİÇİLDİĞİNDE HAVAYA ÖYLE BİR ŞEY YAYIYORLAR Kİ…
Taze biçilen çimlerin yaydığı o karakteristik koku, "green leaf volatiles" (GLV) adı verilen kimyasal bileşiklerden oluşuyor. Bu moleküller zarar gördüğünde, örneğin bir böcek tarafından yenildiğinde veya kesildiğinde bu kimyasallar havaya salınır.
İçinde metanol, etanol, asetaldehit gibi uçucu karbon bileşenleri barındıran GLV'ler, burnumuza ulaşacak kadar küçük ve hareketlidir.
Çimenler aslında bu kimyasalları yaralı bölgelere yeni hücrelerin gönderilmesini sağlamak ya da mantar ve bakterilere karşı savunma oluşturmak için üretirler.
GLV'LER YALNIZCA RASTGELE YAYILAN KOKULAR DEĞİLLER…
GLV'ler aslında bitkilerin çevresine verdikleri bir mesajdır. Aynı türdeki diğer bitkiler bu sinyali algılayabilir ve "tehlike var" diyerek kaynaklarını köklere yönlendirerek savunmaya geçebilirler.
Bu refleks, bitkinin çiçekleri zarar görmeden önce enerjisini daha güvenli alanlara taşımasını sağlar.
Araştırmalara göre, çimler bir uçtan biçilmeye başlandığında diğer uçtakiler saniyeler içerisinde bu kimyasalları algılayarak savunmaya geçtiğini ortaya koymuştur.
PEKİ BİZ BU KOKUYU NEDEN SEVİYORUZ?
Çocukluk anılarımızda bahçeler, yaz tatilleri, piknikler ve açık hava oyunları bu kokuya eşlik etmişse, beynimiz bu kokuyu doğrudan mutlulukla bağdaştırıyor olabilir. Bu yüzden çim kokusu birçok insan için yalnızca ferah gelmekle kalmıyor anı zamanda pek çoğumuza nostaljiyi anımsatıyor.