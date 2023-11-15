“Çocuğunuz 37,5 derecede de havale geçirebilir”

Ateşli havalede nöbete sebep olabilecek belirli bir ateş seviyesi olmadığına değinen Uzm. Dr. Çağlar Altunoluk, "Çocuklarımız 37,5 derece ile havale geçirebileceği gibi, 40 derece ile havale geçirmeyebilir. Yani, 'Ateş 40 derece oldu, çocuk nöbet geçirecek' diye kaygılanmanın bir anlamı yoktur. Ateş yükselirken de nöbet geçirilebilir, ilk belirti nöbet de olabilir. Ateş daha sonra da yükselebilir. Daha önce 40 derece ateşle nöbet geçirmemiş bir çocuk sonrasında da geçirmeyecektir. Ateş yapan her durum ateşli havaleye (febril konvülzyon) sebep olabilir" açıklamalarında bulundu.

"5 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN YÜZDE 2-5'İNDE GÖRÜLÜYOR"

Ateşli havalenin 5 yaşından küçük çocuklarda yüzde 2-5 oranında görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Altunoluk, "Hastada çoğunlukla genetik öykü bulunur. Epilepsi nöbeti ile karıştırılmaması gereken bir durumdur. Ateşli havale geçiren çocukların yüzde 1-6'sı epilepsi riski taşır. Ateşli havale geçiren çocukta nöbetin tekrarlayabileceği unutulmamalıdır" diye konuştu.

"AİLEDE ATEŞLİ HAVALE ÖYKÜSÜ ÖNEMLİ RİSKLER ARASINDA"

Ateşli havale için riskli durumlardan bahseden Uzm. Dr. Altunoluk, erken doğum, gelişme geriliği, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde uzun süreli kalışlar, gebelikte sigara kullanımı ve en önemlisi de ailede ateşli havale geçirme öyküsünün bulunmasını riskli durumlar olarak sıraladı.

"NÖBET GEÇİREN ÇOCUĞUN ÜZERİNE SU DÖKMEYİN"

"Çocuk evde ateşli havale geçirirken ne yapılmalı" sorusuna da yanıt veren Uzm. Dr. Çağlar Altunoluk, "Nöbeti bitinceye kadar başında beklenmeli, sıkı tutulmalı, üzerine su dökülmemeli, yüzüne kolonya sürülmemeli, ateşi düşürülmeli, giysileri çıkarılmalı, ılık su ile vücudu silinmeli. Nöbeti bittikten sonra ağızdan bol sıvı ve ateş düşürücü verilmeli" ifadelerini kullandı.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ ÇOCUĞUN KİLOSUNA UYGUN DOZDA VERİLMELİ

Ateşli havale geçiren bir çocuğun daha sonra geçireceği her ateşli hastalıkta nöbetinin tekrarlayabileceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Altunoluk, "Çocuğun ateşli hastalığı durumunda kullanılmak üzere ailenin elinde her zaman ateş düşürücü ve ateşini ölçebileceği bir derecesi bulunmalıdır. Ateş ölçümünün tercihen koltukaltından yapılması uygundur. Ateş düşürücü verileceği zaman, çocuğun kilosuna uygun dozda verilmesi gerekmektedir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.