Çocuğunuz yüksek sesle televizyon izliyorsa dikkat! Bu hastalığın erken belirtisi olabilir...

ENFEKSİYONLAR SONRADAN İŞİTME KAYBINA YOL AÇABİLİR

Sonradan oluşan işitme kaybı hakkında da bilgi veren Op. Dr. Küçük, "Normal işitme ile doğan çocuklarda viral enfeksiyonlar, menenjit, yüksek gürültüye maruz kalma, tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları gibi nedenlerden dolayı sonradan işitme kaybı gelişebilmektedir. Bu işitme kaybı tipinin en sık nedeni tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, geniz eti büyüklüğü ve alerjik nedenlerdir. Bunlara bağlı olarak orta kulakta sıvı birikmesi ve buna bağlı işitme kaybını görmekteyiz" dedi.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Orta kulak iltihaplanması ve buna bağlı orta kulakta sıvı birikmesi ı durumunda öncelikli olarak medikal tedavi verildiğini kaydeden Op. Dr. Küçük, "Medikal tedaviye yanıt alınmaması ve bu şikâyetlerin 3 aydan fazla sürmesi durumunda, hasta kulak zarına tüp takılarak ve eşliğinde gerekiyorsa geniz eti ve bademcikleri alınarak tedavi edilir. Yine çocukluk çağında sonradan oluşan işitme kaybı viral enfeksiyonlar, menenjit geçirme, travma ve yüksek ses maruziyetine bağlı gelişebilmektedir. Bu tip durumlarda işitme kaybının tipine ve derecesine göre cerrahiyle düzeltilebilecek bir işitme kaybı ise cerrahi tedavi uygulanır. Eğer cerrahi olarak düzeltilemeyecek bir işitme kaybı varsa, hastaya işitme cihazı uygulaması yapılır. İşitme cihazı sayesinde sağlıklı bir işitme elde edilmiş olur. Böylece çocuğun dil gelişiminin yaşı ile uyumlu olacak şekilde gelişmesi ve devam etmesi sağlanmaya çalışılır. Eğer işitme cihazı ile de yeterli işitme sağlanamıyorsa, bu çocuklarda biyonik kulak uygulaması yapılabilmektedir" açıklamasında bulundu.