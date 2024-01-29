Çocuğunuzu sünnet ettirmek için en ideal zaman tatil dönemleri

Tugay, sünnetin penisin ucunu kaplayan ve koruyan derinin bir kısmının cerrahi yöntemlerle çıkarılması işlemi olduğunu anlattı. Tugay, sünnetin dünyanın birçok yerinde erkek çocuklara yaygın şekilde uygulandığını kaydederek, "Bu işlem cinsel yolla bulaşan bazı hastalıkların önlenmesinde etkili oluyor. Sağlıklı bir sünnet işleminin, tıbbi yaralanmaların ve komplikasyonların minimize edildiği bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Sünnetin mutlaka bir sağlık kuruluşunda ve uygun ortam sağlanarak yapılması gerektiğini belirten Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Sünnet, çocuğun mahremiyet hakkına saygı göstererek, gerekli ağrı kesici, sakinleştirici veya rahatlatıcı ilaçlar ile uygun cerrahi teknik ve materyal kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Tıbbi yaralanmaları azaltmak için profesyonel bir sağlık ekibinin rehberliği ve gözetimi altında sünnet işlemi yapılması önemlidir. Potansiyel riskleri en aza indirmek ve sağlıklı bir iyileşme süreci sağlamak için tatil dönemlerini değerlendirmek daha uygun olacaktır."