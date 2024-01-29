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Çocuğunuzu sünnet ettirmek için en ideal zaman tatil dönemleri

Prof. Dr. Melih Tugay, sünnetin mutlaka bir sağlık kuruluşunda, uygun ortam sağlanarak, uygun cerrahi teknik ve materyaller kullanılarak yapılması gerektiğini belirterek, "Potansiyel riskleri en aza indirmek ve sağlıklı bir iyileşme süreci sağlamak için tatil dönemlerini değerlendirmek daha uygun olacaktır." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 29.01.2024 15:39
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ÇOCUĞUNUZU SÜNNET ETTİRMEK İÇİN EN İDEAL ZAMAN TATİL DÖNEMLERİ

Tugay, sünnetin penisin ucunu kaplayan ve koruyan derinin bir kısmının cerrahi yöntemlerle çıkarılması işlemi olduğunu anlattı. Tugay, sünnetin dünyanın birçok yerinde erkek çocuklara yaygın şekilde uygulandığını kaydederek, "Bu işlem cinsel yolla bulaşan bazı hastalıkların önlenmesinde etkili oluyor. Sağlıklı bir sünnet işleminin, tıbbi yaralanmaların ve komplikasyonların minimize edildiği bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Sünnetin mutlaka bir sağlık kuruluşunda ve uygun ortam sağlanarak yapılması gerektiğini belirten Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Sünnet, çocuğun mahremiyet hakkına saygı göstererek, gerekli ağrı kesici, sakinleştirici veya rahatlatıcı ilaçlar ile uygun cerrahi teknik ve materyal kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Tıbbi yaralanmaları azaltmak için profesyonel bir sağlık ekibinin rehberliği ve gözetimi altında sünnet işlemi yapılması önemlidir. Potansiyel riskleri en aza indirmek ve sağlıklı bir iyileşme süreci sağlamak için tatil dönemlerini değerlendirmek daha uygun olacaktır."

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