Çocuklarda diyabet belirtisi olabilir

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülay Karagüzel, AA muhabirine, diyabetin çocukluk çağında en sık görülen endokrinolojik hastalıklardan biri olduğunu söyledi.

Diyabetin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sıklığı giderek artan bir kronik hastalık olduğunu belirten Karagüzel, özellikle ergenlik döneminde ve 5-6 yaş grubundaki çocuklarda görülme sıklığının son yıllarda daha da arttığını ifade etti.

Karagüzel, çocuklarda Tip 1 diyabet belirtilerinin büyük oranda benzerlik gösterdiğini vurgulayarak, "Daha önce çok su içmeyen çocuk çok su içmeye başlamışsa, daha sık idrara çıkıyorsa, gece altını ıslatmayan ve idrar kontrolü olan çocuk gece altını ıslatmaya başladıysa ya da gece tuvalete kalkmayan çocuk tuvalete kalkmaya başladıysa bunlar diyabet açısından çok önemli uyarıcı belirtilerdir." dedi.

İştahı iyi olmasına rağmen çocuğun kilo kaybetmesi ve halsizlik şikayetinin eklenmesinin de hastalığın belirtileri arasında yer aldığına işaret eden Karagüzel, ailelerin çocuklarında bu belirtiler olduğunda mutlaka doktora başvurmaları gerektiğinin altını çizdi.