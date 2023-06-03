Çocukluğu pistlerde geçti! Şimdi Türkiye'nin en başarılı kadın co-pilotlarından: "Pistlerin içine doğdum"



KADINLARIN AVANTAJI KİLO



- Efehan Yazıcı: Pilot ile co-pilot arasında kusursuz uyum diye bir şey yoktur. İlla ki iki tarafın da hatası olur. Ancak bizim birlikte ilk sezonumuz olmasına rağmen iyi bir uyum yakaladık. Anlaşamadığımız bir şey olursa mutlaka etap sonu konuşuruz. Araç içinde gerginlik olmaz. Bir endişem vardı. Hep erkek co-pilotlarla yarıştığım için kadın sesine karşı kaygılarım vardı. Fakat Sevi çok disiplinli bir kadın olduğu için herhangi bir problem yaşamadık.

-S.A.: Evet, yarışlarda iyi insan olma çizgimden çıkıyor olabilirim. (Gülüyor) Açıkçası co-pilotta kadın-erkek ayrımı pek olmuyor.

Daha çok iki arkadaşın uyumu söz konusu.

Yarışta zaten Efehan'ın "Yanımda kız var, kibar olayım" diye düşünmemesi lazım. Bu vakit kaybı olur.

- E.Y.: Etap içindeyiz, "Canım bir saniye" falan diyordum. Yarış bitince Sevi bana çıkışarak "Sen niye böyle tatlı tatlı konuşuyorsun!

Kasma kendini, yarıştayız" diye kızdı. (İkisi de gülüyor) Şunun da altını çizelim. Şu an Dünya Ralli Şampiyonası'nda da kadın co-pilotlar çok arttı.

En önemli örneği dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu olan Sebastian Loeb'dür. Co-pilotu kadındır, hatta bir sezon da eşi Severine olmuştu... Ama kadın co-pilotun avantajını Sevi'ye sormak lazım?

-S.A.: İlk sebebi elbette kilo avantajı. Kadınlar, erkeklere nazaran daha hafif oldukları için yarışlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

Ama bence asıl sebep kadınlar, erkeklere nazaran daha soğukkanlıklı oldukları için bu zorlu sporda pilotlara büyük rahatlık getiriyor. Psikolojik olarak daha yumuşak olmalarıyla pilotu, hissettirmeden kontrol edebiliyor. Yurt dışında daha çok tercih ediliyor. Türkiye'de kadın co-pilotlara talep tekrar başladı. Geçmiş dönemde çok fazla vardı. Sonra azaldı ama şimdi yine artışta.



- Ralli sporunda sponsorun önemi nedir?

- E.Y : Bu işi profesyonel noktaya getirdiğimizden beri takımımız Castrol Ford Team Türkiye ve sponsorlarımızın desteği sayesinde elimizi cebimize atmıyoruz. Fakat bütçelerin ön planda olduğu bir spor dalı bu, ülkemiz adına yurt dışında başarılar kazanmak istiyoruz, bu sebeple bireysel sponsorlukların da önemi ve desteği çok büyük.





MURAT BOSTANCI: EHLİYETİ BİLE YOKKEN BU TAKIMIN PARÇASIYDI



Castrol Ford Team Türkiye'nin pilot koçu olan şampiyon pilot Murat Bostancı, kadın co-pilotların öne çıkışıyla ilgili şunları söylüyor: "Otomobil sporları, çok az branşta yer alan kadın ve erkeğin birlikte yarıştığı, yan yana mücadele ettiği bir branştır. Bu anlamda da diğer sporlardan çok farklıdır. Castrol Ford Team Türkiye de, bu sporda bu ve önceki sezonlarda kadınlara en çok yer veren, yatırım yapan takım. Aslında otomobil sporları, diğer branşlara oranlara hem gözetmen, görevliler ve sporcular olarak kadınların en çok yer aldığı sporlardan biridir. Sevi Akal da çocukluğundan beri, neredeyse benim kadar, takımın içinde olmuş bir sporcumuz. Sadece co-pilot koltuğu değil; fotoğrafçılıktan, zaman ekibine kadar, daha ehliyeti bile yokken bu takımın bir ferdi oldu. Ben de bu yollardan geçtim. Çocukken servise gelen araçların camını silmekten pilotluğu kadar her kademede görev yaptım. İşin her kademesinde bulunmak, başarıyı getiren yolun taşlarını döşemek gibi. Sevi de bu yollardan geçiyor. Sadece iyi bir kadın sporcu olarak değil, iyi bir sporcu olarak bakmak lazım. Genç olduğu için, ileride adı hatırlanacak işler yapacağına inanıyoruz. Kadınların yapısı, co-pilotluğa erkeklerden daha yatkın. Co-pilotluk daha sistemli, daha düzenli çalışmaya dayalı olduğu için kadınların burada daha iyi iş çıkardığı aşikar."