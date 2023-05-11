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Çocuklukta karşılaşılan cinsiyet ayrımcılığı, beynin bazı bölümlerini inceltebiliyor

Birçok ülkeden verilerin incelendiği bir araştırma, çocuklukta maruz kalınan cinsiyet ayrımcılığının, beynin bazı bölümlerini inceltebileceğini ortaya koydu. Medical Xpress'te yer alan habere göre, dünya genelinden nörolog, psikolog ve ruh sağlığı uzmanlarının da aralarında olduğu bilim insanları, cinsiyet ayrımcılığının, çocukluğunda cinsiyetinden dolayı farklı tutum ve davranışlara maruz kalan kadınların beynine olası etkilerini araştırdı.

AA
Giriş Tarihi: 11.05.2023 09:19
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ÇOCUKLUKTA KARŞILAŞILAN CİNSİYET AYRIMCILIĞI, BEYNİN BAZI BÖLÜMLERİNİ İNCELTEBİLİYOR

Araştırmada, 29 ülkeden, MR (Manyetik Rezonans) çektiren 7 bin 876 kişinin sağlık verileri incelendi. Verileri incelenen kişilerin sosyal statüleri ve akademik geçmişleri de göz önüne alınan araştırmada, kadınların ülkeleriyle ilgili olarak cinsiyet ayrımcılığının derecesini tanımlamakta kullanılan eşitsizlik göstergeleri de ele alındı.

EŞİTSİZLİK GÖSTERGESİNİN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELERDE...

Araştırmada, eşitsizlik göstergesinin yüksek olduğu ülkelerden olan kadınların beyinlerinin 3 bölgesinin, eşitsizlik göstergesinin düşük olduğu ülkelerdeki kadınlarınkine göre, daha ince olduğu sonucuna ulaşıldı.

Eşitsizlik göstergesi yükseldikçe, beynin söz konusu bölümlerindeki incelmenin de arttığı kaydedilen araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

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