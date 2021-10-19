'Covid-19'un mevsimsel gribe evrilmesi aşılama ile olur'

Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Covid-19 pandemisinin mevsimsel gribe evrilebilmesi için aşılamanın artması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini söyledi. Oğuztürk, "Pandemi devam ettikçe tekrarlayan doz aşılar da devam edecektir. Covid-19'un sonbahar ya da kış gibi artık insanlarda hastalık oluşturabilecek bir duruma indirgenme durumu söz konusu olabilirse büyük oranda dünya gündeminden uzaklaşmış olacak" dedi.

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 19.10.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 12:43

Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Oğuztürk, Covid-19'un dünya çağında problem oluşturan global hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Eğer bu dünyanın tamamında değil de bazı lokalize bölgelerde azalır, sadece bazı bölgelerde görülürse dünyanın gündeminden kalkmış olacaktır veya grip virüsünde olduğu gibi sezonsal yani sonbahar ya da kış gibi artık insanlarda hastalık oluşturabilecek bir duruma indirgenme durumu söz konusu olabilirse büyük oranda dünya gündeminden uzaklaşmış olacak bu hastalık." diye konuştu.

Bu iki ihtimalin gerçeklemiş olması sadece ve sadece toplumsal bağışıklıkların tüm dünya üzerinde sağlanmasıyla ortaya çıkabilecektir. Bu da tamamen dünya insanlarının aşı yaptırmasıyla doğru orantılıdır. Siz aşı yaptırırsanız ve toplumsal bağışıklığa geçerseniz virüs sosyal ortamda dolaşacak bir güce sahip olamayacağından dolayı vaka sayıları azalacak ve bir şekilde dünyanın global tehdidi olmaktan kalkacaktır"

'SADECE AŞIYA BAĞLI' Prof. Dr. Oğuztürk, Covid-19'un ne zaman sona ereceğine ilişkin tarihlerin gerçekçi söylemler olmadığını belirterek, "Pandeminin ne zaman biteceğine ilişkin kesin bir tarih vermek reel ve rasyonel olmayacaktır. Pandemi endemik veya mevsimsel bir sürece evrilirse o anlamda bizim eski yaşantımıza yakın bir yaşam düzenine kavuşmamız sağlanacaktır. Grip hastalığı her sene bu sezonda yani sonbahar kış döneminde sıkıntı oluşturuyor. Covid-19'un başka alt grupları da var; onlar da yine bu grip virüsü gibi gribe benzer rahatsızlıklar zaten yapıyordu. Covid-19'u yapan koronavirüsün bir alt grubu. Covid-19 hastalığı dışında da hastalıklara sebebiyet veren koronavirüsler var. Eskiden de sonbahar kış sezonunda bu tür şikayetler yapıyordu; ama pandemi yoktu. Bu anlamda yine öyle bir sürecin gerçekleşme ihtimali olabilir; ama dediğim gibi bu sadece aşıya bağlı" dedi.