D vitamini kaynağını bu besinle doldurun! Eksikliği başa bela olacak hastalıklara neden oluyor

Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan D vitamini, sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz faydalar içeriyor. Hormonları düzenliyor, diş sağlığını koruyor, kas kasılmaları şikayetlerini bitiriyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hücresel işlevlerin düzenlenmesinde önemli rol oynuyor. D vitamini, oldukça önemli bir vitamin olduğu için eksikliği durumunda birçok hastalığa kapı aralanıyor.
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER NELERDİR?
YAĞLI BALIKLAR:
Somon, sardalya, uskumru, ton balığı gibi yağlı balıklar D vitamini bakımından zengindir.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ:
Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri D vitamini içerir.
YUMURTA:
Yumurta sarısı, D vitamini içeren bir kaynaktır. Ancak D vitamini içeriği yumurta beyazında çok düşüktür.
MANTAR:
Mantar, yüksek miktarda B12 ve D vitamini içerir.
KARACİĞER:
Özellikle ciğer, D vitamini içeriği bakımından zengin bir kaynaktır.
DENİZ ÜRÜNLERİ
Istakoz, karides ve diğer deniz ürünleri, D vitamini içerebilir.
D VİTAMİNİ TAKVİYELERİ:
Özellikle güneş ışığına az maruz kalan insanlar için D vitamini takviyeleri önerilebilir. Ancak bu takviyeleri almadan önce mutlaka doktora danışmak gerekiyor.