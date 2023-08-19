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D vitamini kaynağını bu besinle doldurun! Eksikliği başa bela olacak hastalıklara neden oluyor

Sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı olan D vitamini, eksikliği durumunda oldukça ciddi hastalıkları beraberinde getirir. Uzmanlar, hem fizyolojik hem psikolojik rahatsızlıklardan korunmak için D vitamini içeren besinlerin tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Vücutta yeterli düzeyde D vitamini olduğunda halsizlik, yorgunluk, kas ağrısı gibi birçok problem ortadan kalkıyor. Peki, D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Hangi besinler D vitamini içeriyor? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 19.08.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 09:52
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D vitamini kaynağını bu besinle doldurun! Eksikliği başa bela olacak hastalıklara neden oluyor

Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan D vitamini, sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz faydalar içeriyor. Hormonları düzenliyor, diş sağlığını koruyor, kas kasılmaları şikayetlerini bitiriyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hücresel işlevlerin düzenlenmesinde önemli rol oynuyor. D vitamini, oldukça önemli bir vitamin olduğu için eksikliği durumunda birçok hastalığa kapı aralanıyor.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Kemiklerde ağrı, hassasiyet ve zayıflığa neden olabilir.
  • Kas fonksiyonlarını etkileyebilir ve kas zayıflığına yol açabilir
  • D vitamini eksikliği, genel bir halsizlik ve yorgunluk hissiyle ilişkilendirilebilir. Enerji seviyelerinde düşüşe yol açabilir.
  • Araştırmalar, D vitamini eksikliğinin depresyon, anksiyete ve diğer duygusal durum bozuklukları riskini artırabileceğini göstermektedir.
  • D vitamini, bağışıklık sistemini destekler. Eksikliği durumunda, bağışıklık sistemi zayıflar.
  • Kabızlık gibi sindirim sorunlarına neden olabilir.
  • Saç dökülmesine neden olur.

D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

YAĞLI BALIKLAR:

Somon, sardalya, uskumru, ton balığı gibi yağlı balıklar D vitamini bakımından zengindir.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ:

Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri D vitamini içerir.

YUMURTA:

Yumurta sarısı, D vitamini içeren bir kaynaktır. Ancak D vitamini içeriği yumurta beyazında çok düşüktür.

MANTAR:

Mantar, yüksek miktarda B12 ve D vitamini içerir.

KARACİĞER:

Özellikle ciğer, D vitamini içeriği bakımından zengin bir kaynaktır.

DENİZ ÜRÜNLERİ

Istakoz, karides ve diğer deniz ürünleri, D vitamini içerebilir.

D VİTAMİNİ TAKVİYELERİ:

Özellikle güneş ışığına az maruz kalan insanlar için D vitamini takviyeleri önerilebilir. Ancak bu takviyeleri almadan önce mutlaka doktora danışmak gerekiyor.

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