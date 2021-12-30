“Damar tıkanıklıkları, göz bozuklukları vertigo nedeni”

Hastaların baş dönmesi, denge sağlama zorluğu, yer ayağının altından kayıyormuş hissi gibi değişik ifadeler ile tanımladığı şikayetlerinin bütüne vertigo dendiğini ifade eden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Turgay Ercan Tunç, dengenin vücudun en karışık mekanizmalarından biri olduğunu ve kişi dengesini sağlayabilmesi için iç kulaktaki denge kanallarından, gözden ve kas-iskelet sisteminden gelen sinyallerin, beyindeki denge merkezinde bir uyum sağlamasının önemine dikkat çekti.

SİSTEM BOZULDUĞUNDA VERTİGO ORTAYA ÇIKABİLİR

Op. Dr. Tunç, kişi sabit bir ortamda duruyorken bile sanki bir dönme dolaptaymış, fırtınaya yakalanmış bir gemideymiş veya depreme maruz kalan bir binanın içindeymiş gibi aslında olmayan bir hareket halüsinasyonu hissettiklerinde, insan vücudundaki sistemlerden birinin bozulduğu anlamına gelen vertigo denilen halüsinasyonu yaşadıklarını ifade etti.

Periferik vertigo ve Santral vertigo adında iki farklı klinik tablonun olduğunu belirten Op. Dr. Tunç, "Periferik vertigo, iç kulakta her iki tarafta 3 er tane olmak üzere toplam 6 adet denge kanalından kaynaklanan hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan hareket halusinasyonudur. Santral vertigo, iç kulak kanalları dışındaki vertigoya yol açan tüm bozuklukları kapsar. Bunlar kan şekeri düzensizlikleri, kalbin çalışma düzenini bozan aritmiler, beyin kanlanmasını bozan damar tıkanıklıkları, bazı göz bozuklukları, kan tablosundaki değişiklikler, bir takım kafa içi tümörleri gibi birçok hastalık vertigoya benzer klinik tablolar ortaya çıkarabilir" diye konuştu.

ANTİDEPRESAN İLAÇLARI TETİKLEYEBİLİR

Tüm bu hastalıklara ek olarak bazı ilaçların yan etkisi olarak, antidepresan ilaçların başlama ve kesilme dönemlerinde ve psikiyatrik birtakım rahatsızlıklarda da vertigoyu taklit eden bulguların ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunan Op. Dr. Tunç, vertigo iç kulak denge kanalları dışında da birçok hastalıkta ortaya çıkması nedeni ile KBB, nöroloji, göz, dahiliye, kardioloji, beyin cerrahisi, psikiyatri gibi 7 ayrı tıp branşını ilgilendiren rahatsızlıklarda da hastanın benzer sıkıntıları yaşayabileceğini dile getirdi.

TANI KOLAY KONULAMIYOR

Farklı hastalıklarla karışması, muayene bulgularının çok zayıf olması, labaratuar, röntgen gibi yardımcı tanı araçlarını kullanarak bile her zaman altında yatan ana problemin kolay ortaya konamadığını ifade eden Op. Dr. Tunç, kişide işgücü kaybı yapması nedeni ile vertigo diğer birçok hastalıktan ayrı bir zorluğa sahip bir hastalık olduğunun altını çizdi.

Tüm bu sebeplerden dolayı vertigolu hastaların değerlendirilmesi ve tanı-tedavisi kendine has birtakım özelliklere sahip olduğunu söyleyen Op. Dr. Tunç, tedavi sürecine ilişkin şöyle konuştu:

"Vertigolu hastalarda ilk değerlendirme KBB hekimleri tarafından yapılmaktadır. Muayenede ki ilk amaç öncelikle periferik (iç kulak kaynaklı ) ve santral (diğer hastalıklara bağlı vertigolar ) vertigo ayrımını yapmaktır. Eğer periferik vertigo saptanmışsa da bunun hangi tip iç kulak hastalığına bağlı olarak ortaya çıktığı tespit edilmeye çalışılır. Santral sebepler ön olanda ise şüphelenilen hastalığa yönelik konsültasyon ve tetkikler ile bu durum ortaya konmaya çalışılır."