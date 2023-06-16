Damarlardaki yağ birikintisini tamamen temizliyor... Kolesterolü 1 haftada bitiriyor

Yüksek kolesterol belirtileri ve kalp damar tıkanıklığı belirtileri arasında göğüs bölgesinde sıkışma, nefes darlığı ve halsizlik gibi günlük hayatı etkileyen sağlık problemleri yer alır. Birçok kişi, belirtileri ihmal ettiği için kolesterolün ve damar tıkanıklığının sebep olduğu ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalır. Uzmanlar, kolesterolü bitirerek damarlardaki yağ birikintisini atan besinlerin düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Peki, kolesterol ve damar tıkanıklığına karşı hangi besinler tükeitlmeli? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.06.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 09:32 PAYLAŞ ABONE OL

Damar tıkanıklığı, kan damarlarında oluşan yağ ve benzeri diğer maddelerin birikmesiyle ortaya çıkar. Yağ ve benzeri maddelerin oluşturduğu plak, zamanla büyüyerek damarların duvarlarını kalınlaştırır veya daraltır. Bu plakların fazla büyümesiyle, damarlarda kan akışında sorun yaşanır ve tıkanıklık meydana gelir. Damarlardaki kan akışının engellenmesi, kanın organlara yeterli miktarda oksijen ve besin taşıyamaması anlamına gelir ve birçok sağlık sorunun temelini oluşturur.

Damar tıkanıklığı en sık olarak kalp damarları (koroner arterler) ve beyin damarları (serebral arterler) gibi büyük arterlerde görülür. Kalp damarlarında tıkanıklık koroner arter hastalığına, beyin damarlarında tıkanıklık ise inme gibi ciddi sorunlara neden olabilir.