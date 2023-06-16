Damarlardaki yağ birikintisini tamamen temizliyor... Kolesterolü 1 haftada bitiriyor

Damar tıkanıklığı, kan damarlarında oluşan yağ ve benzeri diğer maddelerin birikmesiyle ortaya çıkar. Yağ ve benzeri maddelerin oluşturduğu plak, zamanla büyüyerek damarların duvarlarını kalınlaştırır veya daraltır. Bu plakların fazla büyümesiyle, damarlarda kan akışında sorun yaşanır ve tıkanıklık meydana gelir. Damarlardaki kan akışının engellenmesi, kanın organlara yeterli miktarda oksijen ve besin taşıyamaması anlamına gelir ve birçok sağlık sorunun temelini oluşturur.
Damar tıkanıklığı en sık olarak kalp damarları (koroner arterler) ve beyin damarları (serebral arterler) gibi büyük arterlerde görülür. Kalp damarlarında tıkanıklık koroner arter hastalığına, beyin damarlarında tıkanıklık ise inme gibi ciddi sorunlara neden olabilir.
Damar tıkanıklığı risk faktörleri arasında yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, sigara içme, obezite, hareketsiz yaşam tarzı, diyabet, ailesel yatkınlık ve yaş faktörü bulunmaktadır. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, sigara ve alkol tüketimini sınırlamak ve düzenli sağlık kontrollerine gitmek, damar tıkanıklığı riskini azaltmada yardımcı olabilir.
Damar tıkanıklığına neden olan birincil sebepler arasında yer alan kolesterolü bitirmek için bazı besinleri düzenli olarak tüketmek gerekir. Vücuttaki kötü kolesterolün düşmesiyle damarlardaki tıkanıklıklar açılır. Peki, kötü kolesterolü ve damarlardaki yağ birikintisini bitiren besinler hangileridir? İşte kolesterolü bitiren besinler...
YULAF EZMESİ:
Yüksek miktarda lif içerir. Sindirim sistemini düzenler ve LDL yani kötü kolesterolü kısa sürede düşürür.
BAKLAGİLLER:
Bezelye, mercimek, nohut gibi baklagiller, yüksek lif ve düşük yağ içeriğiyle sağlıklı bir seçenektir. Bunlar, kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olurlar.
BALIK:
Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan somon, sardalye, ton balığı gibi yağlı balıklar, kolesterol seviyelerini düşürür aynı zamanda kalp sağlığını destekler.
ÇAVDAR KEPEĞİ:
Çavdar kepeği, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürebilir. Lif içeriği, bağırsaklardaki safra asitlerinin emilimini azaltarak vücudun kolesterolü düzenlemesine yardımcı olur.
ZEYTİNYAĞI:
Zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Diğer yağlara kıyasla daha sağlıklı bir seçenek olarak kabul edilir. Zeytinyağı tüketmek, LDL kolesterolü azaltabilir.
AVOKADO:
Avokado, tekli doymamış yağlar ve lif açısından zengindir. LDL kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur aynı zamanda HDL yani iyi kolesterolü artırır.
KURU YEMİŞLER:
Badem, fındık, ceviz gibi besinler, sağlıklı yağlar, lifler ve antioksidanlar içerir. Kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olurlar. Sağlıklı yağlar olsa da sonuç olarak yağ içerdiği için porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir.
SEBZELER:
Brokoli, lahana, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, yüksek lif içeriği ve düşük kalori içeriğiyle kolesterolü düşürmede yardımcı olurlar.
TURUNÇGİLLER:
Portakal, greyfurt, limon gibi turunçgiller, pektin adı verilen bir çeşit lif içerir. Pektin, vücuttaki kolesterol emilimini azaltabilir ve LDL kolesterol seviyelerini düşürebilir.