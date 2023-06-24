Damarlardaki yağ kalıntısını tamamen atıyor! Damar tıkanıklığının çözümü bu besinde...

YAĞLI BALIK:

Somon, uskumru, sardalye gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Omega-3 yağ asitleri kan damarlarını korur, kolesterol seviyelerini düşürür ve iltihaplanmayı azaltır. Haftada en az iki kez yağlı balık tüketmek damar tıkanıklığını önler.

ZEYTİNYAĞI:

Zeytinyağı, doymamış yağlar açısından zengin bir besindir ve kalp dostu bir yağ olarak bilinir. Damarlardaki kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir ve antioksidan özellikleri sayesinde damarları koruyabilir. Salatalarda ve yemekerde kullanılan zeytinyağı hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenektir.