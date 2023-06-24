Damarlardaki yağ kalıntısını tamamen atıyor! Damar tıkanıklığının çözümü bu besinde...

YAĞLI BALIK:
Somon, uskumru, sardalye gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Omega-3 yağ asitleri kan damarlarını korur, kolesterol seviyelerini düşürür ve iltihaplanmayı azaltır. Haftada en az iki kez yağlı balık tüketmek damar tıkanıklığını önler.
ZEYTİNYAĞI:
Zeytinyağı, doymamış yağlar açısından zengin bir besindir ve kalp dostu bir yağ olarak bilinir. Damarlardaki kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir ve antioksidan özellikleri sayesinde damarları koruyabilir. Salatalarda ve yemekerde kullanılan zeytinyağı hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenektir.
YULAF:
Yulaf, yüksek lif içeriğiyle bilinir. Lif, kolesterol seviyelerini düşürerek damar tıkanıklığı riskini azaltabilir. Yulaf ezmesi veya yulaf gevreği şeklinde tüketilebilir. Yulaftan en üst düzeyde verim alabilmek için şekersiz bir şekilde tüketilmesi gerekiyor.
TURUNÇGİLLER:
Portakal, greyfurt, mandalina gibi turunçgiller C vitamini ve lif bakımından zengindir. C vitamini, serbest radikallerle savaşarak damarlardaki hasarı önlemeye yardımcı olur. Lif ise kolesterol seviyelerini düşürerek damar sağlığını korur. Turunçgilleri taze olarak tüketmeye özen gösterin.