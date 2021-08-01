Dehşete düşüren fitness aşkı! Hamileyken 144 kilo kaldırıyor

New York'ta yaşayan fitness eğitmeni Yanyah Milutinović, hamileliği boyunca 120 kilogram ağırlığa kadar ağırlık kaldırmayı içeren yorucu bir egzersiz programı yapıyordu.

"SOSYAL MEDYADA TACİZE UĞRADI"

Polis memuru eşi Risel Martinez, üç yaşındaki kızı Smiljana ve üç haftalık oğlu Vuk ile birlikte yaşayan 34 yaşındaki kadın, Instagram sayfasında düzenli olarak fitness videoları paylaşıyor.

Ancak Yanyah, durumuna rağmen çalışmaya devam etme kararı nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından taciz edildiğini ve zorbalığa uğradığını söylüyor.

"Gebeliğimin son üç ila dört haftasında 200'den fazla korkunç yorum aldım ve insanlar tüm bu aşağılık ve iğrenç sözleri yazıyordu" dedi. "Ama şimdi forma girmem gerektiğini söyleyen ve doğum sonrası vücudumu utandırmaya çalışan bir kişi dışında hepsi sessiz kaldı.