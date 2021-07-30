Denizlerdeki flora değişimi alerjileri tetikliyor!

Denizdeki flora değişimleri; göz, deri, solunum ve sindirim sistemi gibi birçok sistem ve organı etkilemektedir. Ciltte kızarıklık, su toplama veya yumuşayıp dökülmesi, kaşıntı, yanma ya da her ikisi birden görülebilir.

Özellikle alerjik açıdan duyarlı kişilerin denizdeki flora değişimine daha kolay maruz kalmasına, duyarlılaşmasına ve alerjik belirtilerinde artışa neden olmaktadır.

TATİLE GİDENLER DİKKAT ETMELİ!

Denizlerdeki canlı mikrobiyotasında değişim, yaz aylarında yoğunlaşan deniz kullanımıyla genel sağlığı tehdit ediyor. Cilt üzerinde alerjik reaksiyonlar göstermektedir. Kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık gibi hassasiyetlerde artış görülmektedir. Denizdeki flora değişimleri ile güneş ışıklarının zararlı etkileri bir araya geldiğinde cilt üzerinde ciddi reaksiyonlar oluşturabilmektedir.

Bunun yanı sıra gözlerde konjonktivit yani mikrobik göz enfeksiyonlara da neden olmaktadır. Göz akını örten şeffaf doku iltihap kaparak kanlı bir görünüme yol açabilir. Kanlanmanın yanı sıra sulanma ve kaşıntı tipik belirtiler arasındadır. Sürekli gözleri ovalama isteği hastalığın daha da şiddetlenmesine neden olur.

Deniz suyunun ağızla temas etmesi ya da yutulmasıyla da mide ve bağırsak hastalıklarına da yol açabiliyor. Hazımsızlık veya kusma, ishal veya kabızlık gibi diğer sindirim problemleri görülebilir. Şişkinlik hissi, yutma zorluğu, karın şişmesi, mide ekşimesi, ishal ve halsizlik gibi sorunlara yol açabilir.