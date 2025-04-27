Deprem korkusuyla başa çıkmanın yolu! Bu süreçte en etkili yöntem...





ÇOCUKLARDA DEPREM KORKUSUNU ÖNLEMENİN YOLLARI

Çocukların depremi anlamakta ve duygularını ifade etmekte zorlandığını belirten Tansel, bu nedenle onlara yaşlarına uygun ve gerçekçi bir şekilde yaklaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklara 'korkmak normaldir ama biz hazırlıklıyız ve birlikteyiz' gibi mesajlar verilmelidir. Depremden kaynaklı korkuyu bastırmak yerine paylaşmak çok önemlidir. Bu tür ifadeler hem güven verir hem de duygularını anlamlandırmalarına yardımcı olur" açıklamasında bulundu.

Çocukların depremle ilgili korkularını oyun ve sanat yoluyla dışa vurabildiğini belirten Tansel, şu önerilerde bulundu:

"Güvenli alanlar oluşturmayı öğretin.

Tatbikatları oyunlaştırarak öğretici hâle getirin.

Duygularını ifade etmeleri için resim ve hikâye yöntemlerini kullanın.

Yaşadıkları korkularını hikâyeleştirmeleri, resimler ve oyunlarla duygularını ifade etmelerini sağlamak, iç görü geliştirmelerine ve farkındalık oluşturmalarına yardımcı olacaktır.

Rutinlerin korunması, güvende olduklarını hissettirecek alışkanlıklar,

Bağ kurma, aile içi iletişim ve öğretmen desteği,

Güçlü hissettiren anlatılar, 'seninle gurur duyuyorum, nasıl cesurca davrandın' gibi ifadeler kullanılmalı."