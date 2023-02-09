Deprem sonrası kaygı bozukluğuyla nasıl başa çıkılır?

Depremin büyüklüğü ve süresi, böyle bir olaya hazırlıklı olma durumu, kişilik özellikleri, başa çıkma yöntemleri, yaşanan kayıpların anlamı, önceki deneyimler, ruhsal travma veya psikiyatrik hastalık öyküsü, sosyal destek gibi değişkenler travmaya verilen tepkileri etkiler. Deprem gibi bir travmaya maruz kalmak, çeşitli psikiyatrik bozukluklar ve diğer tıbbi durumlar geliştirme riskini artırabilir. Afet sonrası psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasını kolaylaştıran risk faktörlerinin bilinmesi müdahalelerde öncelik verilecek kişilerin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu derlemede depremin psikolojik etkileri, bu etkilerle baş etme ve deprem sonrası psikolojik destek ele alınacaktır.
KAYGIYLA NASIL BAŞA ÇIKARIZ?
"Mümkün olduğunca normal rutinlere bağlı kalmalısınız. Normal yemek saatleri, uyku saatleri. Özellikle de çocuğunuz varsa."
"Endişeli veya rahatsız hissediyorsanız yavaş, ölçülü nefesler alın. Önceden var olan zihinsel sağlık sorunları olanlar, tedavi planına bağlı kalmalı.
Sosyal bağlantılar arayın. Komşularınızı kontrol edin. Etrafınızdakilerle bağlantı kurmak için ekstra çaba gösterdiğinizden emin olun."
Ebeveynler için: "Açık iletişim hatlarına sahip olun. Çocuklarınız ve gençleriniz endişeli hissedebilir. Aynı soruyu defalarca sorabilirler. Bazen yetişkinlerin olayların neden olduğunu bilmediklerini söylemekte bir sakınca yoktur.
Ancak bu soruları sormaya devam etmelerine izin vermek önemlidir. Destekleyici, öngörülebilir ve sevgi dolu olmak için elinizden geleni yapın."