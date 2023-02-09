Deprem sonrası kaygı bozukluğuyla nasıl başa çıkılır?

Depremin büyüklüğü ve süresi, böyle bir olaya hazırlıklı olma durumu, kişilik özellikleri, başa çıkma yöntemleri, yaşanan kayıpların anlamı, önceki deneyimler, ruhsal travma veya psikiyatrik hastalık öyküsü, sosyal destek gibi değişkenler travmaya verilen tepkileri etkiler. Deprem gibi bir travmaya maruz kalmak, çeşitli psikiyatrik bozukluklar ve diğer tıbbi durumlar geliştirme riskini artırabilir. Afet sonrası psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasını kolaylaştıran risk faktörlerinin bilinmesi müdahalelerde öncelik verilecek kişilerin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu derlemede depremin psikolojik etkileri, bu etkilerle baş etme ve deprem sonrası psikolojik destek ele alınacaktır.