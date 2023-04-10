Deprem travması uykusuz bırakıyor! Erken teşhis konulmazsa kalıcı olabilir

TRAVMATİK BELİRTİLER İLK BİR AY HASTALIK OLARAK KABUL EDİLMEZ

Tedavi sürecinde ilk bir ayda herhangi bir ilaç kullanımını önermeyen Çoban, "Saydığımız deprem sonrası travmatik belirtileri ilk bir ay hastalık olarak kabul etmiyoruz. Aslında bu durum beklenmektedir. Korkutucu uyarılara karşı olarak tabi ki bu belirtiler gelişir. Aslında belirtilerin gelişmemesi bizim için ileride daha uyarıcı olabiliyor. İlk bir ayda biz farmakolojik tedavi uygulamamaktayız. Çünkü bu evreyi bir hastalık olarak kabul etmiyoruz. Bu vücudun gayet normal bir tepkisidir. Bu süreçte bizler psikososyal tedavi uygulamalıyız. Psikolososyal destekten sonra belirtiler yine devam ediyorsa tedaviye başlarız" ifadelerine yer verdi.