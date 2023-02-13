Depremde enkaz altında kalanların yüzde 40’ında bu sendrom ortaya çıkıyor!

EZİLEN DOKU ÜZERİNDEKİ YÜK KALKTIĞI İÇİN...

Crush sendromlu kişinin enkaz altından çıktığında sağlıklı görünebileceği konusunda uyaran Dr. Güven, "Fakat bir süre sonra ezilen doku üzerinden yük kalktığı için, kanlanma ile birlikte o bölgede olan toksinler kana karışır; böbrek, kalp ve akciğer bu durumdan etkilenir ve dakikalar içinde ölüm görülebilir. Bu durum "kurtuluş ölümü" olarak adlandırılmıştır.