Depremde hayatını kaybeden İrem Ayyıldız son yolculuğuna uğurlandı

Ömer-Nimet Ayyıldız çiftinin en küçük çocukları olan İrem Ayyıldız, tatilini geçirmek için Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Aslanbey Mahallesi Güneşli Kocabaş Sitesi'nde oturan ablasının evine gitti.

Ablası ve diğer yakınları enkazdan kurtarılırken, İrem'in cenazesi 10 Şubat Cuma günü çıkartıldı. Cenaze Avcılar'a getirilirken, Denizköşkler Camii'nde bugün öğle namazı ardından kılınan cenaze namazına yoğun katılım oldu. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan İrem Ayyıldız'ın cenazesi, Çatalca'da aile mezarlığında toprağa verildi.

