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Depremde hayatını kaybeden İrem Ayyıldız son yolculuğuna uğurlandı

Avcılar'dan, yarı yıl tatilinde Kahramanmaraş'taki ablasına giden ve enkaz altında kalarak yaşamını yitiren üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki İrem Ayyıldız son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde yoğun katılım olduğu gözlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.02.2023 15:42
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DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN İREM AYYILDIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ömer-Nimet Ayyıldız çiftinin en küçük çocukları olan İrem Ayyıldız, tatilini geçirmek için Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Aslanbey Mahallesi Güneşli Kocabaş Sitesi'nde oturan ablasının evine gitti.

Ablası ve diğer yakınları enkazdan kurtarılırken, İrem'in cenazesi 10 Şubat Cuma günü çıkartıldı. Cenaze Avcılar'a getirilirken, Denizköşkler Camii'nde bugün öğle namazı ardından kılınan cenaze namazına yoğun katılım oldu. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan İrem Ayyıldız'ın cenazesi, Çatalca'da aile mezarlığında toprağa verildi.

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