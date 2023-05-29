Depremden kurtuldu ama SMA ile mücadele ediyor! 2 aylık Zümra Bebek'e her destek yeni bir umut olacak

Ben Zümra'nın annesi Gülşah Göğebakan babası Tayfur Göğebakan Zümra ilk çocuğumuz. Bebeğimize 16 günlük iken topuk kanından alınan örnekle sma teşhisi konuldu şuanda 2 aylık. 8 aylık hamileyken depreme yakalandım.

Giriş Tarihi: 29.05.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 15:26 PAYLAŞ ABONE OL

6 Şubat depremine kadar Malatya'da yaşayan bir aileydik. Depremde evimizi ve eşimin harita bürosu olan iş yerimizi de kaybettik. Zümra depremden tam bir ay sonra doğdu. 6 Mart'ta dünyaya geldi. Depremden sonra Malatya çok kötü durumdaydı ve biz Zümra'yla daha iyi ilgilenebilmek için geçici süreliğine Bingöl'e yerleştik.

Şu an Bingöl'de kalıyoruz. Bebeğimiz SMA tip 1 tanısı aldı ve çok küçük olduğu için herhangi bir belirti göstermemişti. Biz ilk öğrendiğimizde eşimle birlikte dünyamız başımıza yıkıldı anne ve baba duygusunu sadece iki hafta boyunca doyasıya yaşamıştık.