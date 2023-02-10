Depremin acısını unutturmak için sahadalar! Çocukların zihninde travmatik bir iz kalmasın diye...

Depremin etkisinin çocuklar üzerinde daha fazla olduğunu anlatan Karadağ, "Depremde evleri hasar gören ailelerin çocuklarına yönelik psikososyal destek amaçlı çeşitli etkinlikler yapıp, oyunlar oynuyoruz. Amacımız burada depremden etkilenen çocuklara bir nebze de olsa psikolojik ve ilk yardım desteği verip rahatlatmalarını sağlamak. Depremde yaşamış oldukları acı duyguları bir nebze de olsa hafifletmek." diye konuştu.