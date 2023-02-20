Depremin kurtarıcısı kadınlar! Enkazda hayatı yeniden inşa ediyorlar: "Hiç görmediğimiz şeyleri gördük..."

Bir diğer gönüllü Elif Uçar da, "Bir kadın olarak sahada olmak gerçekten gurur verici. Burada olduğum için çok mutluyum. Tüm kadınlar adına da burada olduğumu düşünüyorum. Kadınların gücünü aslında göstermiş olduk. Sahada erkeklerin yaptığı işleri bizlerin de yaptığını gösterdik. Bütün malzemeleri kullanmayı aslında biliyoruz. Yapabiliriz. Kadın isterse yapabilir, bunu sahada göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

Sahada çalışan gönüllü kadınlardan Arzu Ünlükaya ise, "Acımız tabi ki çok büyük ama hislerimizi ve duygularımızı bir kenara bırakıp insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Kadın olarak da bir işe yaradığımızı düşünüyorum. Sadece erkekler değil bizler de bir şeyler yapabiliyoruz. Bir taş kaldırmak bile gurur verici. Biz eğitimini aldık. Herkes alabilir ve herkes yapabilir. Bütün kadınlar elinden geldiğince eğitimini alsın ve sahada görev yapmaya gelsin. Çünkü insanlara yardım etmek güzel bir şey" diye konuştu.

