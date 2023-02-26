Depremzede 87 yaşındaki kadın, çocukları ve torunlarına kavuşmayı bekliyor

Torunu diş hekimi İbrahim Binicier ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 10 yakınını depremde kaybeden Çoban, afetin ardından başka şehirlere giden 3 çocuğu ve torunlarıyla kavuşacağı günü bekliyor.

"DUVARIN ÜZERİME ÇÖKMESİ İLE KIZIM VE DAMADIM YETİŞTİ"

Depremzede Sakine Çoban, depremden bir hafta önce kalmak için büyük kızının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gittiğini söyledi. Depremi de orada yaşadığını anlatan 4 çocuk annesi Çoban, uyuduğu sırada odanın bir duvarının üzerine çöktüğünü ifade etti Çoban, duvarın altında kalınca hiçbir şey yapamadığını belirterek, "Duvarın üzerime çökmesi ile kızım ve damadım yetişti. Elimden tutarak çıkarmaya çalıştılar. Üzerimdeki duvarı kaldırıp zorla beni çıkardılar. Evden nasıl indiğimi hatırlamıyorum." dedi.

Gözyaşı dökerek, Allah'tan bir daha böyle afet yaşatmamasını dileyen Çoban, "Torunumu, akrabalarımı kaybettim. Diş doktoru torunum dükkandan çıkınca, diğer binanın duvarı üzerine çöktü, öldü. Diğer akrabalarım da evin altında kaldı. Evlatlarımın hepsi bir yanda, inşallah yine kavuşuruz. Oğlum Mersin'de, telefonla görüşüyoruz, 'Anne rahatız, sen iyi misin?' diye soruyor." ifadelerini kullandı. Kendi evi de depremde hasar gören Çoban, Rize'de ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayarak, "Burada doktora götürdüler. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Her şeyden razıyız. Bize sahip çıktılar, Allah razı olsun, devletimizin birini bin etsin. Allah böyle hışım daha vermesin, Adıyaman dümdüz oldu." diye konuştu.

"HER GÜN UYANDIĞIMDA 'RÜYA' DİYORUM AMA GERÇEK"

Sakine Çoban'ın yanındaki tek çocuğu Tijen Çoban ise deprem anını bir türlü unutamadığını söyledi.

Çok zor günler yaşadıklarını dile getiren Çoban, "Her gün uyandığımda 'rüya' diyorum ama gerçek. Ablalarım, ağabeyim, akrabalarım hep ayrı yerlerdeyiz. Komşum vardı, çok iyiydi inşallah yine bir araya geliriz. Ayrıldık, herkes bir yana gitti." dedi. Çoban, çok istemesine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı göremediğini ancak şimdi baba ocağı Güneysu'da kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hiç aklıma gelmezdi böyle olacağı. Burası için 'Cumhurbaşkanımızın evi' denilince daha çok ferahladım, rahatladım. Görmeyi çok umut ederdim, boynuna sarılmayı. Bu şekilde görmek değildi, başka türlü ama Rabb'im böyle nasip etti buraya gelmeyi."