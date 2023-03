Depremzede aile SMA hastası kızları için yardım bekliyor

Adıyaman'da yaşayan 8 yıllık evli Remziye ve Murat Çalış çifti, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremde 3 buçuk yaşındaki oğulları Gazi ve (SMA) Tip-1 hastası 4 buçuk yaşındaki kızları Nilay ile birlikte hasar gören evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. 2 gün boyunca araçlarında kalan aile, hayırseverler tarafından İstanbul'a getirildi. Bir hayırseverin Tuzla'da bulunan evinde yaşamaya devam eden aile aynı zamanda (SMA) Tip-1 hastası kızlarının tedavisini İstanbul'da sürdürmeye devam ediyor. Kızları Nilay Çalış'ın yurt dışındaki tedavisi ve ilacın toplam maliyeti yaklaşık 34 milyon lirayken, aile düzenledikleri Valilik onaylı kampanyayla 13 milyon lira toplayabildi. Nilay'ın annesi ve babası gerekli paranın toplanabilmesi için hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.

"İSTANBUL'DA BİR İŞLETMEDE KUMBARAMIZ ÇALINDI"

Nilay Çalış'ın babası Murat Çalış, "Saat 04.00 sıralarında deprem oldu. Bir şekilde çocuklarımızı dışarıya çıkardık. Çocukları arabaya yerleştirdikten sonra tekrar içeri girmek zorunda kaldım cihazlarımı kurtarabilmek için. Cihazları da kurtardıktan sonra 2 gün boyunca arabanın içindeydik. Oksijen tüpüyle 2 gün boyunca dışarıda idare ettik. Elektrik yoktu. Bir şekilde hayırseverler tarafından, gönüllüler tarafından İstanbul'a getirildik. Şu an İstanbul'dayız. İstanbul'da da devam eden bir valilik onaylı kampanyamız var. Sesimizi duyurabilmek için durmaksızın mücadele ediyoruz. Şu an İstanbul'da bir hayırseverin evinde kalıyoruz. Allah razı olsun kapılarını açtılar bize. İnşallah İstanbul'da da kızımızın kampanyasını bitirip bir an önce Dubai'deki ilacına, tedavisine kavuştururuz. Adıyaman'daki evimiz az hasarlı. Zaten 2 gün boyunca evin içine giremiyorduk. Çatlaklar falan vardı. Buradan da sesimizi duyurabilmek için mücadele ediyoruz. Aynı zamanda da 2 gün önce bir haber geldi. İstanbul'da bir işletmede kumbaramız çalındı. Bizler meydanlarda bir lira, bir lira bu paraları toplarken bazı vicdansız, merhametsiz insanlar kızımın can parasını çalıyorlar, el uzatıyorlar. Lütfen yapmayın Allah rızası için. Ben bir baba olarak yarınımı, umudumu, geleceğimi kaybetmek istemiyorum. Burada güvendeyiz ama tedirginiz. Büyük bir felaketten çıkıp geldik. Korkuyoruz. En ufak bir sallanmada ya da bir seste korkuyoruz. Çoğu akrabamızın binaları gitti. Çok can kaybı yaşadık. Artık kelimeleri bir araya getirip ne söyleyeceğimizi bilemez haldeyiz. Toplanması gereken 34 milyon lira var. Ve biz bunun 21 aydır 13 milyonunu toparlayabildik. Buradan hayırseverlere, iş adamlarına sesleniyorum. Allah rızası için bizleri bu zorlu mücadelede yalnız bırakmayın. Desteklerinize çok ihtiyacımız var" dedi.

"350 GRAM ALIRSA EVLADIM TEDAVİ ŞANSINI KAYBEDECEK"

Nilay Çalış'ın annesi Remziye Çalış ise, "SMA TİP-1 kas hastası Nilay'ın annesiyim. Adıyamanlıyız. Adıyaman'da büyük bir felaketten kurtulduk. Bizim kızımızın bir ilacı var. Onun için de mücadele etmemiz gerekiyor. Her şeyimizi orada bıraktık. Burada sıfırdan başlamak zorundayız kızımızı kurtarabilmek için. Tedavisine kavuşturabilmek için şu an İstanbul'dayız. Allah razı olsun hayırseverler bize kapısını açtılar. Şu an hayırseverin evindeyiz. Nilay 4 buçuk yaşında. Tanısı dört aylıkken konuldu. Kırk günlükken bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettim. Yaş kriterini geçti Nilay. Kilo kriterine takıldı. Almaması gereken son 350 gramı kaldı. 350 gram alırsa evladım tedavi şansını kaybedecek. Evladım çok zor günlerden geçiyor. Çaresizlik bu olsa gerek" diye konuştu.