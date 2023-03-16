Depremzedeler için resim sergisi düzenledi

Fidan Sarıtaş'ın sergisine destek veren Halk Eğitim Merkezi filografi öğretmeni Ayşegül Hazırcı, "Fidan özel bir öğrencimiz. Kendisinin 20 yıllık bir kurs geçmişi var ancak biz Fidan'la 6 aydır birlikte çalışıyoruz.

Sergi açma fikrimiz vardı. Deprem olunca nasıl bir sergi açalım, diye düşündük. Onun çalışmalarıyla özel bir sergi düzenledik. Serginin geliri de depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak. 60'a yakın tablomuz var ve hepsi satıldı. Öğrencim adına çok mutluyum" dedi.

Fidan Sarıtaş ise emeklerini sergilemekten ve depremzedelere katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.