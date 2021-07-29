Deterjanı nasıl kullanıyorsunuz? Bu şekilde kullanmak çamaşır makinenizi mahvediyor!

Deterjan kullanımından makinede neleri yıkadığınıza kadar oldukça farklı nedenler ile çamaşır makineniz kolayca bozulabilir. Siz de bu durumla karşılaşmak istemiyorsanız, çamaşır makinenizin bozulmasına sebep olabilecek bu ufak ayrıntıları dikkat etmelisiniz.
FAZLA DETERJAN KULLANMAK
Pek çok insan, ne kadar çok deterjan kullanırsa yıkama sonucunun o kadar iyi olacağını düşünüyor. Ancak üreticilerin de söylediği gibi, bu doğru değil. Çok fazla deterjan kullanmak, tahliyeyi engelleyebilecek aşırı köpük gibi büyük sorunlara yol açabilir. Ayrıca, fazla deterjan çekmeceyi tıkayarak deterjanın çamaşırlarınıza bulaşmasını engeller ve kirli kalmasına neden olabilir.
İÇ ÇAMAŞIRLARINI VE ÇORAPLARI BİR FİLEDE YIKAMAMAK
İstatistiklere göre, çamaşır makinesiyle ilgili sorunların çoğu tamburla ilgili. Bir yıkama torbası sayesinde, yıkadığınız çorapları olması gerektiği sayıda tekrar alabilirsiniz. Üstelik böylece küçük nesnelerin filtreye girerek hasar vermesini de engelleyebilirsiniz. Ayrıca, tambura küçük parçalar sıkışmayacağı için giysileriniz de güvende olacaktır.
FİLTREYİ TEMİZLEMEMEK
Çamaşır makinelerindeki filtreler gerçekten önemlidir. Filtreler, madeni paralar, hurdalar ve aslında orada olmaması gereken tüm küçük şeyleri toplarlar. Kötü bir koku varsa veya makine işini düzgün yapmıyorsa filtreyi yılda 4 kez veya daha da sık temizlemelisiniz.
MAKİNEYİ FAZLA DOLDURMAK
Çok fazla kirli çamaşırınız olsa bile, makinenizi aşırı doldurmak iyi bir fikir değildir. Birincisi, giysiler çok temiz olmayacak; ikinci olarak, makinenin aşırı yüklenmesi parçalarının ömrünü kısaltacaktır. Elbette, israf olduğu için birkaç küçük şeyi yıkamak da kötü bir fikirdir. Fakat tamburun tamamen doldurulması da makinenizin performansını etkiler.
MAKİNEYİ YANLIŞ ZEMİNE KURMAK
Bazen çamaşır makinelerini kıran alışkanlıklarımız değil, makinenin kurulum şeklidir. Yıkamanın son aşamasında, tambur inanılmaz derecede hızlı döndüğünden makine sallanabilir. Çamaşır makinesinin sallanmasının en olası nedenleri şunlardır:
MAKİNEYE UYGUN DETERJANI KULLANMAMAK
Çamaşır makinesinin kullanım kılavuzunda da yer aldığı gibi her zaman, onlar için tasarlanmış olanların dışında herhangi bir temizlik maddesi kullanmamamız gerekiyor. Örneğin; elde yıkama deterjanı çamaşır makinesinde kullanıldığında çok fazla köpüğün çamaşır makinesine büyük bir hasar verebileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ NADİREN TEMİZLEMEK
Çoğu zaman makine kötü kokmaya başlarsa, onu görmezden gelir, içine daha fazla deterjan koyar ve çamaşırları tamburda bırakmamaya çalışırız. Ancak kazanın içindeki kötü koku, cihaza iyi bakmadığımızın bir işaretidir. Filtreyi temizlemenin yanı sıra, tambur yıkama modunu da açmalıyız. Böyle bir modunuz yoksa, normal yıkamayı yüksek sıcaklıkta ancak içinde çamaşır olmadan açabilirsiniz. Biraz sirke de ekleyin.
Ayrıca nemli ve sıcak ortamlar küf için harikadır. Bu nedenle, kullanılmadığı zamanlarda çamaşır makinesinin kapısını açık tutmak daha iyidir. Ayrıca deterjan çekmecesini kurutmaya çalışın.
KİREÇLİ SU KULLANMAK
Hepimiz musluk suyunun sağlığımız için pek iyi olmadığını biliyoruz. Bu yüzden su filtresi alıyoruz veya şişelenmiş su içiyoruz. Sağlığımıza iyi bakmamız harika ama çamaşır makinenizin de ihtiyacı olan su kaliteli olmalı. Kireçli su, yıkama kalitesini de kötüleştirir ve makinede de kireç oluşumuna neden olur. Suyunuzun ne kadar sert olduğunu kontrol etmek için küçük bir test yapın. Böylece kireçli su kullanımını azaltarak makinenizde oluşabilecek hasarların önüne geçebilirsiniz.