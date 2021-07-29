Deterjanı nasıl kullanıyorsunuz? Bu şekilde kullanmak çamaşır makinenizi mahvediyor!

Çamaşır makinesi, evlerin en önemli beyaz eşyalarından biri. Hijyenik kıyafetler ve temizlik düzeyi için ihtiyacınız olan çamaşır makineleri, her ne kadar dayanıklı olduğu düşünülse de aslında yanlış kullanım nedeniyle kolayca bozulabilir. Birkaç basit adım konusunda dikkatli olarak uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabileceğiniz bir çamaşır makinesine sahip olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.07.2021 10:11 ABONE OL PAYLAŞ

Deterjan kullanımından makinede neleri yıkadığınıza kadar oldukça farklı nedenler ile çamaşır makineniz kolayca bozulabilir. Siz de bu durumla karşılaşmak istemiyorsanız, çamaşır makinenizin bozulmasına sebep olabilecek bu ufak ayrıntıları dikkat etmelisiniz.

FAZLA DETERJAN KULLANMAK Pek çok insan, ne kadar çok deterjan kullanırsa yıkama sonucunun o kadar iyi olacağını düşünüyor. Ancak üreticilerin de söylediği gibi, bu doğru değil. Çok fazla deterjan kullanmak, tahliyeyi engelleyebilecek aşırı köpük gibi büyük sorunlara yol açabilir. Ayrıca, fazla deterjan çekmeceyi tıkayarak deterjanın çamaşırlarınıza bulaşmasını engeller ve kirli kalmasına neden olabilir. İÇ ÇAMAŞIRLARINI VE ÇORAPLARI BİR FİLEDE YIKAMAMAK İstatistiklere göre, çamaşır makinesiyle ilgili sorunların çoğu tamburla ilgili. Bir yıkama torbası sayesinde, yıkadığınız çorapları olması gerektiği sayıda tekrar alabilirsiniz. Üstelik böylece küçük nesnelerin filtreye girerek hasar vermesini de engelleyebilirsiniz. Ayrıca, tambura küçük parçalar sıkışmayacağı için giysileriniz de güvende olacaktır.

FİLTREYİ TEMİZLEMEMEK Çamaşır makinelerindeki filtreler gerçekten önemlidir. Filtreler, madeni paralar, hurdalar ve aslında orada olmaması gereken tüm küçük şeyleri toplarlar. Kötü bir koku varsa veya makine işini düzgün yapmıyorsa filtreyi yılda 4 kez veya daha da sık temizlemelisiniz. MAKİNEYİ FAZLA DOLDURMAK Çok fazla kirli çamaşırınız olsa bile, makinenizi aşırı doldurmak iyi bir fikir değildir. Birincisi, giysiler çok temiz olmayacak; ikinci olarak, makinenin aşırı yüklenmesi parçalarının ömrünü kısaltacaktır. Elbette, israf olduğu için birkaç küçük şeyi yıkamak da kötü bir fikirdir. Fakat tamburun tamamen doldurulması da makinenizin performansını etkiler. MAKİNEYİ YANLIŞ ZEMİNE KURMAK Bazen çamaşır makinelerini kıran alışkanlıklarımız değil, makinenin kurulum şeklidir. Yıkamanın son aşamasında, tambur inanılmaz derecede hızlı döndüğünden makine sallanabilir. Çamaşır makinesinin sallanmasının en olası nedenleri şunlardır: Zemin tamamen düz değil.

Nakliye cıvataları hala makinenin üzerindedir.

Kırık parçalar veya amortisörler bulunabilir.

MAKİNEYE UYGUN DETERJANI KULLANMAMAK Çamaşır makinesinin kullanım kılavuzunda da yer aldığı gibi her zaman, onlar için tasarlanmış olanların dışında herhangi bir temizlik maddesi kullanmamamız gerekiyor. Örneğin; elde yıkama deterjanı çamaşır makinesinde kullanıldığında çok fazla köpüğün çamaşır makinesine büyük bir hasar verebileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir. ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ NADİREN TEMİZLEMEK Çoğu zaman makine kötü kokmaya başlarsa, onu görmezden gelir, içine daha fazla deterjan koyar ve çamaşırları tamburda bırakmamaya çalışırız. Ancak kazanın içindeki kötü koku, cihaza iyi bakmadığımızın bir işaretidir. Filtreyi temizlemenin yanı sıra, tambur yıkama modunu da açmalıyız. Böyle bir modunuz yoksa, normal yıkamayı yüksek sıcaklıkta ancak içinde çamaşır olmadan açabilirsiniz. Biraz sirke de ekleyin. Ayrıca nemli ve sıcak ortamlar küf için harikadır. Bu nedenle, kullanılmadığı zamanlarda çamaşır makinesinin kapısını açık tutmak daha iyidir. Ayrıca deterjan çekmecesini kurutmaya çalışın.