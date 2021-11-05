Dikkat! Akciğer kanseri riskini artırıyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nurşen Avkan, akciğer kanserleri için risk faktörlerinin başında sigara kullanımının yer aldığını vurgulayarak, sigara kullanmak kadar sigaraya maruz kalmanın da önemli bir risk oluşturduğunu belirtti.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:47

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı'na ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Avkan, sigaradan hava kirliliğine kadar pek çok faktörün kansere neden olduğunu belirterek, 'Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigaradır. Akciğer kanseri riski sigara içen kişilerde, içmeyenlere göre çok daha fazladır. Ortalama 20 yıl sigara öyküsü olan kişilerde risk artımı önemli düzeydedir' ifadelerini kullandı.





"PASİF İÇİCİLER DE RİSK ALTINDA" Sadece sigara içenlerin değil, pasif içicilerin de akciğer kanserine yakalanma risklerinin olduğunu bildiren Uzm. Dr. Avkan, "Pasif içicilerde de akciğer kanserine yakalanma riski ciddi oranda yükselir. Hem içenler için hem de pasif içiciler için sigaranın en kötü tarafı hemen bir şey yapmaması; on yıllar sonra zararlı etkilerinin görülmesidir.