Dikkat çeken uyarı: "Obezitenin aşısı yok"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sebebiyle Türkiye'de de uzun süren karantina uygulamaları yaşandı. Karantina sebebiyle sosyal yaşamdan uzak kalan ve hayatının çoğunu evde hareketsiz geçiren bireylerde kilo problemleri artmaya başladı.

Özellikle en çok hareket etmeleri gereken dönemde hareketsiz yaşamak zorunda kalan çocuklardaki kilo artışlarının obeziteyi tetiklediğine değinen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özsan, "Karantinalar, salgından korunmak adına önemli kararlardı; ancak bir takım yan etkilerine maruz kaldık. Bir çok vatandaşımız evden çalışmaya ve bununla birlikte hareketsiz yaşamaya başladı. Özellikle çocuklar uzun süre okula gidemedi, arkadaşlarıyla oyun oynayamadı, çoğu evde hareketsiz aktivitelere yönelmek zorunda kaldı. Bu da kilo kontrolünde ipin ucunun kaçmasına sebep oldu" dedi.

OBEZİTE BAŞLAYAN BİREYLERDE ÇOK FAZLA SAĞLIK SORUNU GÖRÜLMEKTE

Aşılanmaların yaygınlaşmasıyla tedbirlere dikkat etmeyi sürdürerek normalleşmeye adım adım yaklaşmak gerektiğini savunan Op. Dr. Özsan, "Aşılanma oldukça yaygın ve şu anda salgından korunmak adına elimizdeki en önemli done. Normal hayata dönmek, eski düzene dönmek açısından aşılanmanın önemi büyük. Obezite başlayan bireylerde çok fazla sağlık sorunu görülmekte ve maalesef obezitenin aşısı yok. Covid-19 virüsünün aşısı varken yaptırmak ve normale dönerek yaşanabilecek diğer hastalıklardan korunmak bizim elimizde" ifadelerine yer vererek, aşı çağrısında bulundu.