Dikkat! Erken ergenliğe neden oluyor

Prof. Dr. Gamze Varol, obezitenin son dönemlerde dünyada ve Türkiye'de artmasıyla birlikte ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirtti. Prof. Dr. Varol, özellikle çocukluk çağında obezitenin giderek artan bir sorun haline geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Pandemide de bunun arttığını gördük. Aslında istediğimiz şey fast food, gıda tüketilmesi değil. Çünkü kızartma olması, işlenmiş et ürünü olması, insanları daha çok yemeye yönlendirmesi ve hareketin de azalması, bunlar obeziteyle mücadelenin önünde önemli engeller. Baştan beri dediğimiz gibi zamanında, mevsiminde tarladan toplanmış taze, pazardan ürünleri daha az katkılı ürünleri kullanmasını öneriyoruz biz herkesin. Tabii çocukluk çağında beslenme ileriki yaşantının daha sağlıklı olup olmayışında çok önemli bir faktör. Çocukluk çağında ne kadar kaliteli dengeli ve güvenli gıda tüketirsek erişkinde de o kadar sağlıklı bir yaşantımız oluyor. Ama bizler biliyoruz ki şu an hazır gıdaların işlenmiş et ürünlerinin içinde istemediğimiz çok katkı maddesi var.