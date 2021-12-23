Dikkat! Yanlış gıdayla alınan ilaçlar ölüme götürebilir

Hastalıklarda ilaç kullanılması kadar ilacın doğru kullanılması da çok önemli. Özellikle ilaç kullanırken en sık yapılan yanlışların başında hastalığın iyileşme dönemine girildiğinde hastanın kendini hafif iyi hissetmesi nedeniyle doktorun verdiği ilacı 'iyileştim' diyerek kendiliğinden bırakması geliyor. Uzmanlar ilaçların mutlaka doktorun verdiği dozda alınmasını, ne eksik ne de fazla alınmaması gerektiğini belirtiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi M. Genco Erdem, "Doğru ilacı hekim yazar. Vatandaşlarımızın hekimin yazdığı ilacı kullanması gerekiyor. Komşu teyzemizin ya da aynı ilacı alan iş arkadaşımızın önerisiyle ilaç kullanmamak gerekir. Bir hekimin yazdığı reçeteye uygun şekilde ilacı kullanmak gerekir. Bu uygun dozda ilacı uygun zamanlama ile alınması demektir. Burada sık yapılan yanlışlardan biri de günde üç kere denildiği zaman, bunun sabah öğlen akşam şeklinde çok kısıtlı bir süreye sıkıştırılmasıdır. Hastalarımızın günde üç kerenin, sekiz saatte bir alınacak anlamına geldiğini bilmesi gerekmektedir.