Diş sıkma birçok probleme neden oluyor!

Çoğumuz uyurken de dişlerimizi gıcırdatıyor veya sıkıyoruz. Gerçekten de araştırmalar, yaklaşık 40 milyon insanın bruksizm olarak da bilinen aşırı diş gıcırdatma sorunu yaşadığını gösteriyor. Bruksizm tuhaf bir alışkanlıktan daha fazlasıdır. Bu durum çene ağrısına, baş ağrısına ve hatta migrene neden olabilir. Bu nedenle, dişçiye gitmek, kimi baş ağrılarından veya migrenden biraz kurtulmanıza yardımcı olabilir.

DİŞ GICIRDATMA NEDEN OLUR?

Bruksizmin tüm farklı nedenlerini düşündüğünüzde, diş gıcırdatma sonucunda meydana gelen baş ağrılarının fazla sayıda insanda görülmesi şaşırtıcı bir durum değildir. Örneğin stres ve kaygı birçok kişinin dişlerini gıcırdatmasına neden olabilir. Bununla birlikte, daha sıklıkla, eksik veya çarpık dişler bruksizme neden olur.

DİŞ SIKMA VE DİŞ GICIRDATMANIN YAYGIN GÖRÜLEN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uyku sırasında dişlerinizi sıkmanızın veya gıcırdatmanızın nedeni ne olursa olsun, bu yaygın belirti ve semptomların herhangi bir kombinasyonunu yaşayabilirsiniz:

Uyanınca baş ağrısı

Çene yakınındaki hassas noktalar

Diğer tedaviye zayıf yanıt veren migrenler

Sabah boyun tutulması

Kulak ağrısı

Sinüs basıncı

Diş hassasiyeti

Yontma/çatlak azı dişleri

Partneriniz siz uyurken diş gıcırdatma seslerinizi de duyabilir. Tabii ki, bu semptomların bazıları sinüs enfeksiyonu veya diğer hastalıklar gibi diğer durumlardan kaynaklanıyor olabilir.

DİŞ GICIRDATMA/ÇENE SIKMA PROBLEMİNDE BOTOKS ETKİLİDİR!

Botoks, baş ağrılarına karışan ağrı liflerinin etrafına enjekte edilir. Botoks, enjekte edildiği yerin çevresindeki sinir uçlarına girerek ağrı iletiminde rol oynayan kimyasalların salınmasını engeller. Bu beyindeki ağrı ağlarının aktivasyonunu engeller. Botoks, migren baş ağrılarını başlamadan önler, ancak etki etmesi zaman alır. Etkileri en üst düzeye çıkarmak için ikinci ve üçüncü tedavileri uygulamak gerekir. Bu durumu sizi muayene eden hekim belirleyecektir.

Diş gıcırdatma/çene sıkma amaçlı botoks enjeksiyonları 4 ila 6 ay süreyle etkilidir.

Basit ve kısa (15-20 dakika) bir işlem olan botoks şunları önleyebilir: