Diş teli olanlar dikkat! Bu hatalar tedaviyi başa sarıyor

Diş teli tedavisinin uzun bir süreç olduğunun altını çizen Murad, "Kemik yapısı gelişimini tamamlamış olan her yaştan bireye rahatlıkla uygulanabilir. Ortodontik tedavi öncesinde bir hazırlık süreci vardır. Hazırlık süreci tamamlandıktan sonra dişlerin üzerine özel yapıştırıcı kullanarak braketler yerleştirilir. Yerleştirilen braketlerin arasından tel gergin bir şekilde geçirilir. Telin gerginliği sonucunda dişlere istenilen yönde hareket etme imkanı tanınır. Doğuştan var olan çene rahatsızlıkları, çarpık diş, diş şekillerinin bozuk olması ve dişler arasındaki boşluklar bu tedavi yöntemi ile giderilebilir" dedi.

BAKTERİLER DİŞ TAŞINA NEDEN OLUYOR

Ağız ve diş sağlığına gereken önemin verilmemesi halinde dişlerde bakteri oluşumunun artacağını belirten Murad, "Bu bakteriler braketlere yerleşerek diş taşı oluşumuna yol açabilir. Diş taşlarının oluşması sonucunda diş ve diş eti rahatsızlıkları meydana gelebilir. Diş telleri takılmasının ardından ağız ve diş temizliğini sağlayabilmek önemlidir. Dişlerin yüzeyine yapıştırılan braketlerin ve tellerin aralarında gıda artıklarının birikmesi çürük oluşumunu tetikleyebileceği için diş tellerinin düzenli olarak temizlenmesi önemlidir" dedi.

DİŞ ARALARI MUTLAKA TEMİZLENMELİ

Tedavi görenlerin diş tellerine zarar vermemek için kesinlikle yumuşak uçlu, düz diş fırçası kullanması gerektiğini kaydeden Murad, "Şarjlı diş fırçaları da orta hızda kullanıldığında diş telleri için güvenlidir. Günde en az 2-3 kez diş fırçalanmalıdır. Diş aralarına ulaşmak için de diş arası (ara yüz) fırçaları kullanılabilir. Braket takılı dişlerin temizliği normal diş temizliğinden daha uzun sürer. Braketlere zarar vermemek için çok dikkat etmek gerekir" dedi.

Murad, diş tellerinin bakımı için yenilen yiyeceklere de özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Diş tellerinin ve dişlerin lekelenebileceği yiyeceklerden uzak durmalıyız. Sert kabuklu yiyecekler ve diş tellerine yapışacak karamelli veya şekerli yapışkan yiyeceklerden de uzak durmak gerekir" dedi.