Dişleri sert fırçalamak bakın neye sebep oluyor

Sert diş fırçasının dişleri daha iyi temizlemediğine değinen Mihmanlı, "İyi fırçalamak fırçanın sertliğiyle değil, fırçalama tekniğiyle ilgilidir. Çok sert fırçalar dişleri aşındırabilir. Çok çok yumuşak fırçalarsa dişleri temizlemeyebilir. Sert fırçalamak da dişleri daha iyi temizlemez. Dişleri sert fırçalamak, dişleri temizlemek yerine, 'fırça çürüğü' denilen aşınmalara neden olur. Dişlerin mine tabakası aşındığı için, alttaki dentin denen sarı tabaka ortaya çıkar ve dişler daha da sarı gözükür. Ayrıca sert fırçalamak, dişlerde hassasiyete ve diş eti çekilmesine neden olur. Şarj edilebilir fırçalarda da mutlaka basınç sensörlü olmasına ve yumuşak fırça kullanılmasına dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"DİŞ FIRÇASINI ISLATMAYIN"

Bilinenin aksine diş fırçasının fırçalamaya başlamadan önce ıslatılmaması gerektiğini söyleyen Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Mihmanlı, "Fırça kılları ıslatılınca sertliğini kaybeder. Macunun köpürmesi için yeterli sıvı ağızda mevcuttur. Diş macununu fazla kullanmaksa dişleri çizmez. Dişlerin mine tabakasının çizilmesi macunun fazla kullanılmasıyla ilgili değil, kullanılan macunun granüllerinin büyük olmasıyla ilgilidir. Sigara lekelerini hızlı temizleyen granülleri büyük macunlar ilk başta dişleri temiz gösterse de uzun dönemde dişlerin daha çabuk lekelenmesine sebep olur. O yüzden granülleri büyük olan macunların uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır. Fırçanın üzerine konulan macun miktarı ise 'mercimek tanesi' büyüklüğünde olmalıdır" diye konuştu.