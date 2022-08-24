Dişlerinizin sağlıklı olmasını istiyorsanız bu uyarıya dikkat!

Dişleri sert şekilde fırçalamak da bu soruna zemin hazırlayabilir.Ayrıca diş hassasiyetine karşı tüketilen gıdalara da dikkat edilmelidir.Fazla asit içeren gıdaları sık tüketmekten uzak durulmalıdır.

AĞIZ KOKUSU

Özellikle yaz aylarında tüketilen soğan,sarımsak,baharatlı besinler tüketmek ağız kokusuna sebebiyet verecektir.Yaz aylarında bunlar ve bunlara benzeyen besinler tüketmemek hafif beslenmenizi sağlayacaktır.Ayrıca ağız kokunuzu kontrol etmemize yardımcı olacaktır.Bunun yanında düzenli diş hekimi kontrolü de önemlidir.

KALSİYUM DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ ÖNLER

Kemik ve diş sağlığının önemli bir parçası olan kalsiyum,yetersizliğinde ciddi sağlık problemlerine neden olabileceği gibi aynı zamanda kişinin diş sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir.Diş çürüğü ne yazık ki ülkemizde oldukça sık görülen bir sorundur.Ağız ve diş sağlığı bakımını ihmal etmek buna zemin hazırlayan etkenlerin başında geliyor.Diş çürüklerine karşı Diş Hekimi kontrolünü aksatmamak ayrıca iyi ağız bakımı ve iyi beslenmek gereklidir.6 ayda bir Diş Hekimi kontrolü, sabah ve gece 3 dakika ayırarak dişlerin her yüzeyini fırçalamak, ve öğünleri kalsiyum açısından zengin yoğurt, peynir gibi...yiyeceklerle bitirmek çürük oluşumunu en aza indirmeyi sağlayacaktır.

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ

Periodontitis,yani diş eti çekilmesi bir diğer adıyla diş eti hastalığı dişlerin çevresinde yer alan yumuşak dokuyu olumsuz yönde etkileyen ve tedavi edilmediği takdirde kişinin dişlerini destekleyen kemiği yok olmasına neden olan ciddi bir diş eti enfeksiyonudur.Çoğunlukla ağız bakımı ve temizliğinin eksik ya da kötü yapılması nedeniyle meydana gelir.Diş ipi kullanmak,dişleri düzenl fırçalamak,sigaradan uzak durmak ve diş hekimi kontrollerini aksatmamak bu sorunun oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

DİŞ TAŞLARINI MUTLAKA TEMİZLETİN

Diş taşları diğer adıyla tartar en çok alt dişlerin iç yüzeyinde üst dişlerde arka dişlerin yanağına bakan kısımlarında meydana gelir.Düzensiz diş fırçalama ya da hiç fırçalamama nedeniyle diş eti üzerine tükürükler çöker ve o sert yapılar dişlerin çevresini sarar.Bazen de dişlerin alt kısmına doğru ilerleyebilir buna bağlı olarak da diş eti sorunları oluşabilir.Ayrıca ağız kokusuna da neden olurlar.Diş hekiminize diş taşlarınızı temizlettirip hem sağlıklı hem de daha temiz görünen dişlere sahip olabilirsiniz.