Diyabet hastalarında yeme bozukluğuna dikkat!

Diyabetli bireylerin hayatları boyunca kan şekerini istenilen düzeyde tutabilmek için beslenme konusunda çaba göstermek zorunda olmaları kaygı düzeyini arttırabilmektedir. Aynı zamanda zihinlerinde yiyecekler ve vücut ağırlığı konusunda sürekli dönen düşüncelerin oluşmasına sebep olabilmektedir. Tüm bu faktörler bireylerin yeme tutum ve davranışlarının bozulmasına yol açabilmektedir. Bireyler vücut ağırlığını azaltabilmek veya ağırlık artışını önlemek amacıyla kendini kusturma, aşırı egzersiz yapma ve laksatif kullanımına yönelebilmektedir.

KISITLAYICI TİPTE İSE BESİN ALIMINI KISITLAMA VE ÖĞÜN ATLAMA GÖRÜLMEKTEDİR

Tip 1 diyabetlilere özgü yeme bozukluğu olan diyabulimia bireylerin kilo kontrolünü sağlamak amacıyla insülinin bilinçli olarak kullanılmaması veya dozunun azaltılmasıdır. Daha çok kadınlar ve genç kızlarda görülen diyabulimia tıkınırcasına yeme ve kısıtlayıcı tür olarak ikiye ayrılmaktadır. Tıkınırcasına yeme alt türünde yeme ataklarından sonra bireyin kendini suçlu hissetmesi sebebiyle bunu telafi edebilmek ve yemenin engellenebilmesi amacıyla insülin dozunun azaltılması veya kullanılmaması görülmektedir. İnsülinin uygulanmadığı durumlarda besinlerden alınan glukoz enerji olarak kullanılamadığından lipliz denilen yağ yakımı gerçekleşmekte bu da bireyin ağırlık kaybı sağlanmasına yol açmaktadır. Kısıtlayıcı tipte ise besin alımını kısıtlama ve öğün atlama görülmektedir.

İNSÜLİNİNİN BİLİNÇLİ OLARAK ATLANILDIĞI DURUMLARDA ÖLÜM ORANI

Diyabulimia hastalarında diyabete bağlı göz hastalığı, böbrek yetmezliği, el ve ayaklarda sinir hasarı gibi komplikasyonların daha erken süreçte ortaya çıkmaktadır. İnsülininin bilinçli olarak atlanıldığı durumlarda ölüm oranının ise 3 kat daha fazla olduğu bulunmuştur.

Görüldüğü gibi diyabulimia ciddi komplikasyonlara sebep olan bir yeme bozukluğudur. Gerekli tedavinin sağlanabilmesi ve tekrar gelişiminin engellenebilmesi için diyabet ve yeme bozuklukları konusunda uzman doktor, psikiyatr, diyetisyen ve psikoloğu içeren bir ekiple beraber multidisipliner bir çalışma yürütülmelidir.