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Diyabeti ortadan kaldıracak keşif yapıldı! "Hücreleri dönüştürerek..."

Çinli bilim insanları, tip 1 diyabet tedavisinde çığır açan bir gelişmeye imza attı. Sputnik'te yayımlanan habere göre, Pekin Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, ilk kez bir kadının yağ hücrelerini insülin üreten pankreas hücrelerine dönüştürerek tip 1 diyabeti tersine çevirmeyi başardı.

Giriş Tarihi: 05.11.2024 09:57
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Diyabeti ortadan kaldıracak keşif yapıldı! Hücreleri dönüştürerek...
Bilindiği gibi, tip 1 diyabet hastalarında bağışıklık sistemi, insülin üreten pankreas hücrelerini hedef alarak onları yok ediyor. Bu sebeple vücut, kan şekerini düzenlemek için gerekli olan insülini üretemiyor.

Ancak Çinli bilim insanları, bir kadının yağ hücrelerini yeniden programlayarak bu hücreleri insülin üreten pankreas hücrelerine dönüştürmeyi başardı. Bu tedavi sayesinde hastanın vücudu tekrar doğal yollarla insülin üretmeye başladı ve yapılan takipler sonucunda, tedaviden bir yıl sonra bile hastanın insülin kullanmasına gerek kalmadığı gözlemlendi.

Bu önemli gelişme, yeniden programlanan kök hücrelerinin gelecekte diyabet gibi kronik hastalıkların tedavisinde daha geniş bir kullanım alanı bulabileceği yönünde umut veriyor.
Başarılı sonuçların devam etmesi, kök hücre terapilerinin diğer kronik rahatsızlıklar için de etkili çözümler sunabileceğine dair beklentileri artırıyor.
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