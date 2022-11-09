Diyabetin erken belirtisi saçlarda ortaya çıkıyor! Bu besin diyabeti bitiriyor...

Saç, büyüme döngüsünün son aşamasına ulaştığında dökülmeye başlıyor. Yeni saçlar aynı saç folikülünden çıkar, ancak birçok faktör bunu durdurabilir. Yeni saç oluşumunu durduran faktörler; stres, değişen hormonlar, Tip 2 diyabet ile eşanlamlı olan kontrol dışı kan şekeri seviyeleridir. Diyabet, yalnızca saçları güçsüzleştirmez aynı zamanda saç dökülmesine de neden olur. Tip 2 diyabet, kafa derisinde üç erken belirtiyle ortaya çıkar.

National Library of Medicine'de yayınlanan bir çalışmada, Tip 2 diyabet için erken bir belirti olan saç folikülü özellikleri araştırıldı. Çalışmada, diğer birçok organ gibi saç folikülünün de yüksek kan şekeri (hiperglisemi) hasarına duyarlı olduğunu anlaşıldı. Bu çalışma, hiperglisemi ve androgenetik alopesi ile Tip 2 diyabet hastalarının saç dökülmesi arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi. Çalışmada, Tip 2 diyabete sahip olmanın aslında saç kökünü etkileyebileceğini ancak bunun nedeninin "henüz tam olarak anlaşılmadığını" belirtildi.