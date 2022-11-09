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Diyabetin erken belirtisi saçlarda ortaya çıkıyor! Bu besin diyabeti bitiriyor...

Tip 2 diyabet, sağlıklı beslenme düzeni ve düzenli egzersizle önlenebilir bir hastalıktır. Uzmanlar, diyabetin erken belirtisinin kafa derisinde ortaya çıktığını belirtiyor. Saç dökülmesi, genellikle yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan bir sorun gibi gözükse de bazı durumlarda diyabetin erken habercisi olma özelliği taşıyor.

Giriş Tarihi: 09.11.2022 14:58 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 14:59
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Diyabetin erken belirtisi saçlarda ortaya çıkıyor! Bu besin diyabeti bitiriyor...

Saç, büyüme döngüsünün son aşamasına ulaştığında dökülmeye başlıyor. Yeni saçlar aynı saç folikülünden çıkar, ancak birçok faktör bunu durdurabilir. Yeni saç oluşumunu durduran faktörler; stres, değişen hormonlar, Tip 2 diyabet ile eşanlamlı olan kontrol dışı kan şekeri seviyeleridir. Diyabet, yalnızca saçları güçsüzleştirmez aynı zamanda saç dökülmesine de neden olur. Tip 2 diyabet, kafa derisinde üç erken belirtiyle ortaya çıkar.

Diyabetin kafa derisinde ortaya çıkan erken belirtileri;

  • Saç büyüme hızında bozulma
  • Saçın normalden fazla uzaması
  • Yeni saç oluşumunun durması

National Library of Medicine'de yayınlanan bir çalışmada, Tip 2 diyabet için erken bir belirti olan saç folikülü özellikleri araştırıldı. Çalışmada, diğer birçok organ gibi saç folikülünün de yüksek kan şekeri (hiperglisemi) hasarına duyarlı olduğunu anlaşıldı. Bu çalışma, hiperglisemi ve androgenetik alopesi ile Tip 2 diyabet hastalarının saç dökülmesi arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi. Çalışmada, Tip 2 diyabete sahip olmanın aslında saç kökünü etkileyebileceğini ancak bunun nedeninin "henüz tam olarak anlaşılmadığını" belirtildi.

Tip 2 diyabet erken belirtileri…

  • Artan susuzluk
  • Sık idrara çıkma
  • Tükenmişlik
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Nefes darlığı
  • Karın ağrısı
  • Meyveli nefes kokusu
  • Çok kuru bir ağız
  • Hızlı bir kalp atışı

SAÇ BÜYÜMESİNİ ARTIRMANIN YOLLARI

Biyotin açısından zengin gıdaların saçların yeniden büyümesini artırmaya yardımcı olduğu söyleniyor.

Biyotin açısından zengin besinler şunlardır:

  • Yumurta
  • Karaciğer ve böbrek
  • Badem, ceviz ve yer fıstığı dahil olmak üzere kuruyemişler

  • Somon
  • Avokado
  • Tatlı patates
  • Karnabahar

Diyabet nedeniyle ortaya çıkan saç dökülmesi, ilaç, diyet ve yaşam tarzınızı değiştirerek etkili bir şekilde yönetilebilir.

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