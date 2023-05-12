Diyet ve zayıflama ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Uzmanlar kilo vermenin ilk yolunun; kararlı olmak ve hedefleri gerçekçi koymaktan geçtiğini belirterek, “Sağlıklı yaşam sağlıklı ve dengeli beslenmeden geçer. Bu beslenme sayesinde sağlıklı bedene kavuşursunuz. Sağlıklı bedene sahip olmak ise fazla kilolardan kurtulmakla mümkündür.” dediler.

İHA Giriş Tarihi: 12.05.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 14:00 PAYLAŞ ABONE OL

Toplumda "Diyet" denilince ilk akla gelenin hep zayıflama olduğunu söyleyen Diyetisyen Nesrin Kuran, "Oysa insanın yediği besinlerin, beslenme düzeninin tümüne diyet denilmekte olup medyada diyet konusunda doğru veya yanlış pek çok bilgi, öneri ve farklı diyet şekilleri yer almaktadır. Ne yazık ki son zamanlarda insanların estetik kaygılarını, daha iyi görünme ve daha iyi hissetme zaaflarını bilen kişilerce, bilimsel dayanağı olmayan öneri ve diyetlerin sayısının arttığı da görülmektedir. Oysa diyet kişinin fiziksel yapısı, sağlık durumu, beslenme düzeni, sosyal ve psikolojik durumu, fiziksel aktivite durumu gibi pek çok faktör göz önüne alınarak kişiye özel planlanmalıdır." dedi.

"AÇ KALARAK DİYET YA DA ZAYIFLAMA OLMAZ" Kilo vermeye değil, sağlıklı olmaya odaklanması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Nesrin Kuran, yaptığı değerlendirmede, " Buna rağmen, mevcut "popüler diyetlerde" kişiye uygunluğuna bakılmaksızın aç kalarak zayıflama, öğün atlama ve tek tür beslenme gibi hatalı uygulamalar karşımıza çıkmaktadır. Bu davranışlar kısa sürede bitkinlik, baş ağrısı, demir eksikliği, kabızlık, tırnak şeklinde bozulma, saç dökülmesi, bağışıklık sisteminde zayıflama ve depresyon/kötü ruh hali gibi rahatsızlıklara; uzun vadede ise kasların erimesi, kemik yoğunluğunun azalması, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozukluğa neden olabilmektedir. Bu tip sağlık problemleri yaşamamak için kişiler hızlı kilo vermeye odaklanmak yerine ömür boyu sürdürebilecekleri doğru ve dengeli bir beslenme davranışını benimsemeli, beslenme davranışını muhakkak fiziksel aktivite ile desteklemeli ve bu konuda uzmanlardan yardım almalıdır." şeklinde konuştu.