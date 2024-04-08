Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu açıkladı: "Hem kolesterolü hem tansiyonu düşürmek için..."





"İŞLENMİŞ VE PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN"

Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Dengeli ve düzenli beslenin. Akdeniz tipi sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, buharda ve ızgara yemek pişirme yöntemlerini kullanmak damar ve kalp sağlığı açısından son derece önemlidir. Sizin için yeterli porsiyonları öğrenin. Beslenme uzmanından destek alarak, sağlıklı beslenme kurallarını öğrenmenin yanında doğru porsiyon miktarlarını bilerek bir beslenme programı uygulamak kilo kontrolünü sağlamak açısından gereklidir. Geç saatlerde yemek yemeyin. Sindirim sistemi, gece boyunca dinlenmeye ihtiyaç duyar, bu nedenle geç saatte ağır yemeklerle meşgul olmak, bu dinlenme sürecini bozar ve kiloya neden olur. İşlenmiş ve paketli gıdalardan uzak durun. Şeker, kızartılmış yağ, işlenmiş et ürünleri, koruma içeren paketli gıdalar kan değerlerini yükseltir ve kalp hastalıklarını tetikleyebilir. Susuz kalmayın. Günde ortalama 2-2,5 lt su tüketmek, sadece kalp sağlığı açısından değil vücudun tüm ihtiyaçları için gereklidir. Yeterli su tüketilmediği takdirde deri elastikiyetinde azalma, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kan basıncı düşüklüğü gibi şikayetler görülebilir. Stres yönetimine dikkat edin. Stresi sağlıklı bir şekilde yönetmeyi öğrenmek, kişinin duygusal durumunu ve fiziksel sağlığını korumasına yardımcı olur. Kan değerlerinizi kontrol ettirin. Sağlıksız kolesterol seviyeleri kalp hastalığı riskini artırır. Kan şekerinizi kontrol edin. Sabit kan şekeri seviyelerini korumak özellikle kalp rahatsızlığı olanlar ve diyabet veya diyabet geliştirme riski taşıyanlar için."