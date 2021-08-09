Dokunmak istememeniz imkansız! İşte dünyanın en nadir kedi türlerinden "Koyun Kedi"

Selkirk Rex, adına sahip bu tür, sosyal medyada popülaritesi yavaş yavaş artan ve herkesin benzersiz görünümleri için çılgına döndüğü nadir bir türdür.

Bu cins kedilerin, ilk olarak 1987'de ABD'nin Montana kentinde, bir barınak kedisinden doğduğu düşünülüyor.

Kıvırcık tüylü bu kedi yavrusu daha sonra, Moonlighting dizisindeki kıvırcık tüylü, Miss DePesto karakteri olarak hayat buldu ve yetiştirici Jeri Newman tarafından sahiplenildi. Jeri daha sonra küçük yavru kediyi yetiştirmeye başladı ve iki tür ırk geliştirildi: uzun saçlı ve kısa saçlı tip. Bu cinse daha sonra 'Selkirk' adını verdi.

"ÇEVİK, KONUŞKAN VE SEVİMLİ"

İnsanlar muhtemelen Selkirk Rex ve LaPerm ırkları arasında karşılaştırmalar yapacaklardır, ancak ilkinin kürkü genellikle ikincisinden çok daha kalın ve daha peluştur.

İsviçre'den bir Selkirk Rex yetiştiricisi olan Eleonora Muccio, Cenevre'deki bir fuarda gördükten sonra bu tür için "Hemen aşık oldum!" dedi.

Aralık 2017'de açık kürklü Selkirk, Gina'yı aldı ve Eleonara Muccio bu kedileri 'çok çevik, meraklı, konuşkan ve sevimli' olarak tanımlıyor. Bayan Muccio, Gina ve diğer kedileri için bir Instagram hesabı açtı ve 37.000'den fazla takipçi topladı.

"ROMATİZMAYA DAHA YATKINLAR"

Eleonora daha sonra bu muhteşem türü dünyayla paylaşmak için daha fazla Selkirk yetiştirmeye başladı. Tüylü görünümlerine rağmen, kedi sahibi tüyleri daha ince olduğu için kürklerini 'düz saçtan daha yumuşak' olarak tanımlıyor. Ama Selkirk Rex'e bakımında yaz aylarında sıcaktan dolayı uyarıyor. Bir yerde bir olumsuzluk olduğunu düşünen Eleonora, bu kedi türünün diğer ırklardan daha fazla kulak kiri ve romatizma hastalığına yakalandığını fark etti.

Bunun için özel bakıma ihtiyaçları var olduğunu söyleyen bakıcı, haftada bir kez gözlerini ve kulaklarını temizliyorum" dedi ve ekledi: "Ancak enfeksiyon kapabilecekleri için çok fazla yapmamaya dikkat etmelisiniz" dedi.