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Domates suyunun mucizevi etkisi kanıtlandı! Tükettiğiniz anda bu etkiyi gösteriyor

Domates suyunun, tifo hastalığına sebebiyet veren Salmonella typhi bakterisi dahil birçok bakteriyi öldürebileceği ortaya kondu. Techexplorist sitesinin haberine göre, Cornell Üniversitesinden araştırmacılar, domates suyunun, dünya çapında yılda 21 milyon vakaya ve 200 bin ölüme yol açan tifoya neden olan Salmonella typhi bakterisi de dahil olmak üzere sindirim sistemi ve idrar yolu sağlığına zarar verebilecek bakterileri öldürebileceğini tespit etti.

AA
Giriş Tarihi: 31.01.2024 16:08
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DOMATES SUYUNUN MUCİZEVİ ETKİSİ KANITLANDI! TÜKETTİĞİNİZ ANDA BU ETKİYİ GÖSTERİYOR

Çalışmanın başaraştırmacısı ve Cornell Üniversitesi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Ana Bilim Dalı Profesörü Jeongmin Song, "Araştırmamız domates ve domates suyunun Salmonella gibi enterik bakterileri öldürdüğünü ortaya çıkardı." ifadesini kullandı. Çalışmanın makalesinde, domatesin içeriğinde bulunan ve bakteri zarını bozan küçük proteinler oldukları bilinen iki antimikrobiyal peptidin, sindirim ve idrar yoluna zarar veren bakterilerin koruyucu zarlarını bozarak hastalığa neden olan patojenleri ortadan kaldırdığı bulgusu yer aldı.

SİNDİRİME VE İDRAR YOLUNA ZARAR VEREN BAKTERİLERİ ORTADAN KALDIRIYOR

Araştırmacılar ek olarak domates suyunun sindirim ve idrar yolu sağlığını etkileyebilecek diğer bakterilere karşı etkisini de değerlendirdi. Çalışmada, domates suyunun sindirim ve idrar yolu sağlığına zarar veren Salmonella typhi'nin varyantlarını ve diğer bakterileri de etkili şekilde ortadan kaldırdığı tespit edildi.

Araştırmacılar, çalışmanın sonuçlarının özellikle çocuklar ve gençler tarafından öğrenilmesinin, toplumda domates başta olmak üzere meyve ve sebze tüketimini artırmasını umut ediyor. Araştırmanın detayları Amerikan Mikrobiyoloji Topluluğunun yayına hazırladığı Microbiology Spectrum gazetesinde yer alıyor.

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