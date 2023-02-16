Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremde evlerini, yakınları kaybeden yüzlerce depremzedenin çevre illere nakli sürüyor. Adana'da yüzlerce depremzede ise Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta kalan yüzlerce depremzede aile, burada hem barınma ihtiyacını karşılıyor hem de 3 öğün sıcak yemek yiyebiliyor.

'DÖNMEMİZ LAZIM, ORASI BİZİM MEMLEKETİMİZ'

Depremde evi hasar görünce ailesiyle Hatay'dan Adana'ya gelen İsmail Zahteri, "Çok fazla yakınımızı kaybettik. Hatay'ın her kesiminden herkes birilerini kaybetti. İlk günler mahallemizdeydik ama sarsıntılar devam edince buraya geldik. Deprem korkusu geçmez. Artık döneceğiz. Artçı sarsıntılara alıştık. Mecburuz. Dönmemiz lazım. Orası bizim memleketimiz. Başka çaremiz yok. İnsanın evi gibi olmaz" ifadelerini kullandı.