DSÖ: Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok

Virüsün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ve 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü aktaran Dr. Easterbrook, vakaların yüzde 50'sinin 3 ile 5 yaş arasında olduğunu belirtti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 26 Nisan'daki açıklamasında hepatit vakalarının 190'ı bulduğunu öne sürmüştü. Easterbrook, şimdiye kadar 16 çocuğun karaciğer nakli ameliyatı geçirdiği ve can kaybı sayısının halen 1 olduğu bilgisini paylaştı.

ENFEKSİYONLAR ZEHİRLENME VEYA SEYAHAT KAYNAKLI DEĞİL

Şimdiye kadar incelenen vakaların hiçbirisinde alışılmış hepatit virüslerine rastlanmadığını yineleyen Easterbrook, "Herhangi bir zehir, gıda zehirlenmesi veya seyahat kaynaklı enfeksiyon da söz konusu değil." dedi. Easterbrook, hepatit vakalarının Kovid-19 veya Kovid-19 aşılamalarıyla bağlantısı ihtimaline ilişkin ise "Virüs bulaşan çok az çocuğun Kovid-19 aşısı yaptırdığı biliniyor. Vakaların Kovid-19 aşılamalarıyla bir bağlantısı yok." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin 114 vakayla gizemli hepatitin en çok görüldüğü ülke olduğu bilgisini veren Easterbrook, İspanya'nın hepatit vakalarında İngiltere'yi takip ettiğini vurguladı. Easterbrook, hepatit vakalarının görüldüğü ülkeler ve detaylı vaka sayılarının gün içinde DSÖ tarafından paylaşılacağını kaydetti.

GİZEMLİ HEPATİT VAKALARI