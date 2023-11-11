Dudak kıpırdatmadan konuşuyor! 'Çilli' adını verdiği kuklasıyla Türkiye'yi geziyor

Türkiye'nin dört bir tarafında 7'den 70'e herkesin ilgi odağı olan vantrolog sanatçısı Müsayip Gülen, 'Çilli' adını verdiği kuklasıyla 41 yıldır şehir şehir geziyor. Kukla Çilli ile birlikte Anadolu'yu turlayan ikili çocukları ve büyükleri eğlendiriyor. İkiliyi yolda gören büyükler ve küçükler, onlarla sohbet etmeye çalışıyor, fotoğraf çekiliyor. Hayatlarında ilk defa böyle bir şeyle karşılaşan minikler de dikkatle ikiliyi inceliyor.

0 Yaş ile 70 yaşına kadar herkesi eğlendirmeyi hedefleyen sanatçı Müsayip Gülen, "Herkesin içinde yaşayan bir çocuk vardır, yani kaç yaşında olursanız olun gösterilerimde, 'büyükleri de anneyi, babayı da eğlendiriyorsunuz' hep öyle diyorlar. İşte benim içimdeki çocuk gülümsetmeye ve eğlendirmeye çalışıyor" dedi.

"KUKLA ÇİLLİ'Yİ ALDIM, TÜRKİYE´NİN BÜTÜN HER YERİNE GİTTİM"

Kendi kuklasını oluşturduktan sonra ona 'Çilli' ismini veren Gülen, "Yaklaşık 40 yıldır gösteri sanatları ile uğraşıyorum. İlk bu mesleğe başlarken ilizyonist olarak başladım. Aynı zamanda tel cambazıyım. Kukla Çilli ile birlikte yol aldık, kendim imal ettim. Daha önceden başkalarına yaptırmaya çalıştım ama istediğim bir şey olmadı. Ben de aldım elime iğneyi, ipliği ve makası Çilli'yi oluşturdum. Geçmişte İstanbul'da gösteriler yapıyordum. Sonra dedim ki 'ya bir değişim bir şey yapmalıyım' dedim. O fikirle yola çıktım. Kukla Çilli'yi aldım turneye başladım. Bursa, İzmir sonra Adana, Mersin ve Tarsus derken Türkiye´nin bütün her yerine gittim. Biz kukla Çilli ile birlikte çıkıyoruz bazen sürpriz yapıyorum. Sihirbazlık yapıyorum. Bazen top atıyorum. Bazen skeçlerim oluyor" diye konuştu.