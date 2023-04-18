Dudaklarına yaptırdığı işlem kabusu yaşattı! Genç kadından uyarı: "Sakın yaptırmayın"

Bir daha asla "kampanyalı veya hediye" bir işlemi yüzüne uygulatmayacağını söyleyen genç kadın; gelecekte bir daha böyle bir şey denememeye kararlı olduğunu da vurguladı.

Burko, doktorun kendisine dudaklarında yoğun şişmeye neden olan 'bir damara çarptığını' söylediğini iddia etti. "İşlemde uygulanan malzemenin nereye gideceğini bilmiyordu, bu yüzden şişmeye neden olan buydu" diye açıkladı.

Fakat birçok insan; bu durumun damara çarpmasından dolayı değil yanlış işlem uygulamasından kaynaklandığına dair videoya yorumda bulundu.