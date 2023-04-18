Dudaklarına yaptırdığı işlem kabusu yaşattı! Genç kadından uyarı: "Sakın yaptırmayın"

TikTok'ta eklediği videosunda geçmişte en az altı kez dudak dolgusu yaptırdığını, fakat hiç böyle bir sorunla karşılaşmadığını söyleyen Burko, yaşadığı kötü sonucu takipçiyleriyle paylaştı.
Kısa videoda; kozmetik olarak bir değişim için yaptırdığı değişimi kayda aldı. Fakat uyuşturucu bir krem sonrasında dudakları o kadar korkunç hale geldi ki; büyük bir şokla karşılaştı.
Yanlış olanın ne olduğunu bilmediğini söyleyen Jessica Burko, dudakları o denli astronomik bir boyuta ulaşmıştı ki bunun nasıl ortaya çıktığını anlayamadığını anlattı.
Aslında doktorun kendisi için bir promosyon olarak bu dolguyu yaptığını anlattı ve kazandığı ücretsiz çekilişin ardından dehşet veren bir dolgu sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirtti.
Bir daha asla "kampanyalı veya hediye" bir işlemi yüzüne uygulatmayacağını söyleyen genç kadın; gelecekte bir daha böyle bir şey denememeye kararlı olduğunu da vurguladı.
@jessicacaileyburko Smh 🤦🏻♀️ #fyp #trending #cosmeticnightmares ♬ Worsaaaaa - ✨Kae Da Don✨
Burko, doktorun kendisine dudaklarında yoğun şişmeye neden olan 'bir damara çarptığını' söylediğini iddia etti. "İşlemde uygulanan malzemenin nereye gideceğini bilmiyordu, bu yüzden şişmeye neden olan buydu" diye açıkladı.
Fakat birçok insan; bu durumun damara çarpmasından dolayı değil yanlış işlem uygulamasından kaynaklandığına dair videoya yorumda bulundu.