Dünyada her 5 kişiden biri kansere yakalanıyor

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Özgür, dünyadaki kanser vakalarının yüzde 10'nunu ürolojik kanserlerin oluşturduğunu belirtti. Ürolojik kanserlerin farklı nedenlerinin olduğunu ifade eden Op. Dr. Abdurrahman Özgür, "Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, sigara, aşırı kilo, genetik yatkınlık ve farklı çevresel kanserojenlere maruz kalınması gibi pek çok neden de sayılabilir" diye konuştu.



Op. Dr. Özgür, "Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bir alt kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından yayınladığı son raporda dünyada her 5 kişiden biri yaşamı boyunca kansere yakalanmaktadır. Her 8 erkekten 1'i ve her 11 kadından 1'i kanser nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Dünya çapında, kanser teşhisi konduktan sonraki 5 yıl içinde hayatta olan toplam kanser hasta sayısının (5 yıllık prevalans) 50,6 milyon olduğu tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.



Prostat kanserinin tüm erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Özgür, "Son 10 yıllık dönemde tanı konulan hasta sayısı artmasına rağmen ölüm oranlarındaki düşüş sevindiricidir. Radikal prostatektomi, organa sınırlı hastalıkta sağladığı yüksek sağkalım oranları ile cezbedici bir yöntemdir. Düşük orta riskli hasta grubunda 10-20 yıllık takipli çalışmalarda yaklaşık yüzde 90-95 sağkalım oranları bildirilmektedir. Ameliyatın genellikle 60 yaş grubunda yapıldığı düşünüldüğünde radikal prostatektominin neredeyse küratif bir cerrahi olduğu ifade edilebilir. Ancak, hastalığın multidisipliner bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve medikal onkolog ve radyasyon onkoloğunun müdahil olabileceği unutulmamalıdır. Hastalığın tespiti için muayene, serum PSA değeri ve Multiparametrik Prostat MR görüntüleme kullanılmaktadır. Takiben hastanın prostat biyopsi raporu önemlidir. Hastalığın yaygınlığını değerlendirmek için BT, MR ve son yıllarda moleküler görüntüleme PSMA-PET kullanımı değerli bilgiler sunmaktadır. Kemik sintigrafisine alternatif yöntemlerden tüm vücut difüzyon ağırlıklı MR incelemesi, kemik sintigrafisine göre daha yüksek tanı değerlerine sahiptir. Choline PET/CT'nin sensitivite ve spesifitesi de kemik sintigrafisine göre yüksektir. Erken tanı için düzenli ürolojik kontroller çok önemlidir. Yukarıda da belirtildiği üzere derecesine göre ameliyatı hayat kurtarıcıdır" açıklamalarında bulundu.