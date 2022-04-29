Dünyada her yıl astıma bağlı 400 binden fazla ölüm yaşanıyor

Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel Birlik (GARD) Türkiye kapsamında, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türk Toraks Derneği ile Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği iş birliğinde her yıl Dünya Astım Günü'nde bir tema belirlenerek farkındalık toplantılarının düzenlendiği anımsatılan açıklamada, "Bu yıl 'Doğru teknikle inhaler cihaz kullanımı ve tedaviye uyum, astımda iyi kontrolü sağlar' temasıyla ilgili çeşitli branştan hekimlerimize ve hastalarımıza etkinlikler düzenlenecektir." bilgisi paylaşıldı.

"NEFES AÇICI İLAÇLAR İNHALER KORTİZON İLE BİRLİKTE ALINMALI"

Açıklamada, tekrarlayan ve ataklar halinde gelen nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı, hışıltı, ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren, kesin tedavisi bulunmayan astımın uygun ilaç tedavisi ve tetikleyen etkenlerden uzak durulmasıyla kontrol altına alınabildiği vurgulandı.

Astım tedavisinin ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla hazırlanan, her yıl yenilenen rehberdeki önerilere göre yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası ve ulusal astım rehberindeki en önemli yenilik, nefes açıcı (kurtarıcı) ilaçların astım tedavisinde artık tek başına kullanılması yerine mutlaka asıl tedavi edici ilaç olan inhaler kortizon ile birlikte alınması önerisidir. Tedaviyle astımlıların önemli bir kısmı iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık nedeni ile ilgili herhangi bir kısıtlanma olmadan devam edebilirler."

Açıklamada, ilaçların doktorun önerdiği şekilde kullanılması, sigarayı bırakmak, obez hastaların kilo vermesi, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve solunan ortam havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığı belirtildi.