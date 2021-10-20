Türk bilim insanları geliştirdi... Koronavirüs testinde sürüntü yerine gargara yöntemi

Geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan ve hala yaşamımızı etkileyen pandemide Covid-19'u saptamanın yolu PCR ya da antijen testinden geçiyor. Tüm dünyada her gün milyonlarca kişi bu testleri yaptırarak sonucunu bekliyor.

Türk bilim insanları geliştirdi... Koronavirüs testinde yeni yöntem!

Özellikle sonbaharın başlamasıyla birlikte nezle, grip gibi enfeksiyonların yaygınlaşması, bu hastalıkların Covid-19'a benzer belirtilerinin olması, daha çok kişinin bu testleri yaptırmasına yol açıyor.

ÖRNEK ALMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

PCR ve Antijen testleri için yeni bir örnek alma yöntemi geliştirildi. Bu geliştirilen yöntemle ağızdan alınan su ve gargara yöntemiyle koronavirüs tespit edilebilecek. Dünyada ilk kez geliştirilen buluş ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, şöyle konuştu; "PCR için yeni örnek alma yöntemi. Burundan boğaza kadar girilen bir çubukla sürüntü almakla gerçekleştiriliyor. Bu yöntem ağrılı olabiliyor, çocuklardan örnek almak zor olabiliyor. Bu sakıncaları ortadan kaldırmak ve daha basit bir şekilde örnek alabilmek için yeni bir yöntem geliştirdik. Yöntem şu şekilde çalışıyor; 20 mm kadar içme suyunu hasta ağzına alıyor, gargara veya ağız çalkalama şeklinde yapıldıktan sonra kağıt huni yardımıyla bu suyu tüpün içine koyuyor. Tüpe eklenen polimer boncuklar hızla, su ve küçük molekülleri çekerek virüsleri konsantre ediyor. Bu işlem 5 dakika sürüyor. Polimer boncukların arasındaki konsantre virüs örneği, bir pipet aracılığıyla alınarak PCR ya da antijen testlerinde rahatlıkla kullanılabiliyor."

DİĞER PCR TESTİNDEN FARKI NE?

Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, "Kullanıma sokmadan önce sonuçlardan emin olmak istedik. Bunun için büyük bir klinik çalışma gerçekleştirdik. Aynı kişilerden hem sürüntü hem gargara ile örnek aldık. Sonuç olarak ağız çalkalama ile de koronavirüsü kolay bir şekilde tespit edebildiğimizi gördük. Ürün için Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldık. Ürün takip sistemine kaydedildi." dedi.