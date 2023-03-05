Dünyada sadece 100 kişide görülüyor! Doktorlar açıklayamadı: “Uyandığımda Rus aksanıyla konuşuyordum”

ABD'nin Teksas bölgesinde yaşayan Abby Fender, ameliyat olduktan bir hafta sonra, herhangi bir bağlantısı olmamasına rağmen Rus aksanıyla konuşmaya başladığını belirtiyor. Doktorların bu durumla ilgili hiçbir açıklama yapamadığını söyleyen Fender'ın bu durumu; Yabancı Aksan Sendromu olarak biliniyor ve dünyada yaklaşık 100 kişide görülüyor.
NeedToKnow.online'a verdiği demeçte Fender; bir daha asla normal konuşamayacak olmaktan çok korktuğunu belirtiyor. Ameliyattan uyandıktan sonra sesinde bir sorun olduğunu hemen anladığını anlattı.
"BAŞLANGIÇTA KOMİKTİ ARTIK DEĞİL"
Yaşadıklarının ardından kısa bir süre sonra sesinin çok yüksek bir perdeden çıktığını hissettiğini, bunun ardından değişen aksanıyla birlikte konuşma şekli nedeniyle kendisine "Rus Minnie Mouse sesi" adı verildiğini söyledi.
Başlangıçta komik olsa da artık öyle hissetmediğini söylüyor Fender. Üstelik genellikle kamusal alanda yaşadığı durumlarda, "nereli olduğuna dair" sık sık yalan söylemek zorunda kaldığını söylüyor.
"BAZEN NERELİ OLDUĞUM HAKKINDA YALAN SÖYLÜYORUM"
"Nereli olduğum konusunda yalan söylemek istemiyorum ama bazen daha kolay olduğu için böyle yapıyorum" diyen Fender, bunu yaptığında "gerçekte kim olduğunu inkar ediyormuş gibi" hissettiğini belirtiyor.
Günde en az "Nerelisin?" sorusuna maruz kaldığını belirten genç kadın, bir keresinde Ukrayna dedikten sonra bir kişinin anadilinde konuşmaya başlayarak ne yapacağını bilemez hale gelince gerçeği itiraf etmek zorunda kaldığını da anlattı.
Bazen trafikte karşılaştığı polislerin kendisinin "yabancı" olduğu için bölgenin kanunlarına aşina olmadığını düşünerek hareket ettiğini belirtiyor. Amerikalı değilmiş gibi davranılmasının ise en çok zorlandığı noktalardan biri olduğunu söylüyor.
"MESLEĞİMİ KAYBETTİM"
Ameliyattan önce profesyonel bir şarkıcı olan Abby Fender, farklı bir ses tonuna sahip olması nedeniyle artık bu işi yapamadığını anlattı. Kısa sürede kendisini kapana kısılmış olarak hissetmeye başlaması ise en büyük problemlerden birine dönüştü. Birçok taramanın ardından kendisine konulan "yabancı aksan sendromu" hayatını büyük oranda değiştirdi.
Son zamanlarda gördüğü terapinin ardından ise; 2021'de yardım bulduktan sonra çok heyecanlandığını söyleyen Fender, artık kas hafızası ve terapinin yardımıyla "ses tonunun" geri dönebileceğini söylüyor.
Abby Fender, "Sesinin perdesini düşürebilecek ve zihinsel olarak boyun kaslarımı doğal konuşma sesime geçecek kadar gevşetmeme yardım eden harika bir konuşma patologu gördüm" diyerek kendi sesini tekrar duymaya başladığını anlattı.
YABANCI AKSAN SENDROMU NEDİR?
Bu sendrom, beynin konuşurken kullandığı kasları yönettiği bölümün hasar alması neticesinde ortaya çıkıyor. Ses çıkarmanın karmaşık mekanizmasının bozulması, farklı sesler çıkarmaya neden oluyor. Örneğin; dil, çene, ses telleri gibi birçok organın işlevlerini yerine getirememesi sonucunda konuşma bozuluyor.