Dünyada sadece 100 kişide görülüyor! Doktorlar açıklayamadı: “Uyandığımda Rus aksanıyla konuşuyordum”

Abby Fender, geçirdiği bir fıtık ameliyatından sonra hiç beklemediği bir semptomla karşılaştı. Dünyada sadece 100 kişiyi etkileyen bu nadir sendrom sonucunda, ana dilinin dışında farklı bir aksanla konuşmaya başladı ve sesini kullanamamak gibi bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Giriş Tarihi: 05.03.2023 11:48 PAYLAŞ ABONE OL

ABD'nin Teksas bölgesinde yaşayan Abby Fender, ameliyat olduktan bir hafta sonra, herhangi bir bağlantısı olmamasına rağmen Rus aksanıyla konuşmaya başladığını belirtiyor. Doktorların bu durumla ilgili hiçbir açıklama yapamadığını söyleyen Fender'ın bu durumu; Yabancı Aksan Sendromu olarak biliniyor ve dünyada yaklaşık 100 kişide görülüyor. NeedToKnow.online'a verdiği demeçte Fender; bir daha asla normal konuşamayacak olmaktan çok korktuğunu belirtiyor. Ameliyattan uyandıktan sonra sesinde bir sorun olduğunu hemen anladığını anlattı.

"BAŞLANGIÇTA KOMİKTİ ARTIK DEĞİL" Yaşadıklarının ardından kısa bir süre sonra sesinin çok yüksek bir perdeden çıktığını hissettiğini, bunun ardından değişen aksanıyla birlikte konuşma şekli nedeniyle kendisine "Rus Minnie Mouse sesi" adı verildiğini söyledi. Başlangıçta komik olsa da artık öyle hissetmediğini söylüyor Fender. Üstelik genellikle kamusal alanda yaşadığı durumlarda, "nereli olduğuna dair" sık sık yalan söylemek zorunda kaldığını söylüyor.