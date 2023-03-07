Dünyadaki tek kişi! 19 yaşında 4 yaşında gibi görünüyor: “Doktorlar ne yapacağını bilemiyor”

Dannia Shabbir, dünyada kromozom translokasyonu adı verilen bir sendromdan muzdarip. Her zaman dört yaşında görüneceğini gösteren nadir bir genetik sorun olan bu durum, hayatını zorlaştırabiliyor.
"ŞİMDİYE KADAR DANNIA HARİCİNDE 3 ERKEK ÇOCUKTA GÖRÜLDÜ"
Dannia Shabbir 19 yıl önce doğduğunda, doktorlar ortalamadan daha küçük olduğunu, vücut ısısının ve kan şekerinin daha düşük olduğunu fark ettiler. Genetik olarak bakıldığında ise; alışılmadık bir genetik sorunun teşhisi koyuldu. Bu durum şimdiye kadar yalnızca üç erkek çocukta kaydedilmişti.
Konuşamaması ve 17 kilo olmasının getirdiği zorluklara rağmen, Dannia'nın çok mutlu ve uyumlu bir genç olduğunu söylüyor. İngiltere Fareham'da yaşayan 56 yaşındaki annesi Aleisha Almahari, Dannia'nın genetik yapısı hakkında daha fazla farkındalık yaratmak istediklerini belirtiyor.
"KROMOZOM TRANSLOKASYONU ADLI BİR DURUM"
Dannia'nın çok uyumlu ve her zaman mutlu olduğunu, insanları oyunlardan daha çok sevdiğini anlatan Aleisha, yapılan testler sonucunda 20. kromozomda kromozom translokasyonu adı verilen olduğunun tespit edildiğini söyledi.
Dünya çapında bildirilen sadece 4 vaka olduğunu belirten Aleisha, diğer üç vakanın erkek bebek olduğunu ve hayatta kalamadıklarını anlattı. Dannia konusunda ise; uzmanların hala ne yapacakları konusunda kararsız olduğunu da sözlerine ekledi.
"GÜNLÜK YAŞAMDA BİRÇOK SIKINTIYLA KARŞI KARŞIYA KALIYOR"
Günlük yaşamda birçok sıkıntıyla karşılaştıklarını söyleyen Dannia'nın annesi, durumu bilmeyen insanların genellikle "komik görünmesi" nedeniyle videoya çektiklerini, engelli bölmelerini kullandıklarında ise kendilerine karşı çıkıldığını anlattı. Dannia'nın tekerlekli sandalyesi, tarz olarak bir bebek arabasına benzediğinden, bu durum, yanlış anlaşılmasını daha da kolaylaştırıyor.
İnsanların onun nesi olduğunu anlayamadıklarını, gerçekten yürüyemediğini düşünmediklerini söylüyor. Engelli park yerine park yaptıklarında birçok insanın bağırmalarına, uyarılarına maruz kalarak zor zamanlar geçirdiklerini anlatan kadın, hatta Fas'a giden bir uçuşlarının Dannia'nın boyutu nedeniyle iptal edildiğini belirtiyor.
"VÜCUT ISISI BİR DERECE DAHA DÜŞÜK"
Daha önce aramalarına rağmen, firmaya uçak koltuğunda tek başına oturamayacağını, kucakta oturtulması gerektiğini anlatmışlardı. Fakat uçak firması, yaşı nedeniyle "kucağımıza oturamayacağına" karar vermiş, ancak oturamayacak kadar küçük olması nedeniyle koltuk satılmamış ve valizleriyle birlikte uçaktan indirilen anne-kız, havaalanından çıkarılmıştı.
Her zaman sorunsuz bir şekilde olmasa da Dannia'nın seyahat etmeyi çok sevdiğini söyleyen Aleisha, dünyadaki en sevdiği yerin "Dubai'de bir havuzda yüzmek" olduğunu belirtiyor. Annesi Dannia'nın sıcakta çok daha rahat ettiğini, soğuktan daha iyi geldiğini sözlerine ekliyor. Sebebi ise; vücut ısısının normal bir insanınkine göre; bir derece daha düşük olmasıydı. Bu nedenle 50 derece sıcaklıkta bile kendilerine göre daha rahat olduğunu belirtti.