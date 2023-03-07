Dünyadaki tek kişi! 19 yaşında 4 yaşında gibi görünüyor: “Doktorlar ne yapacağını bilemiyor”

Dannia Shabbir, dünyada kromozom translokasyonu adı verilen bir sendromdan muzdarip. Her zaman dört yaşında görüneceğini gösteren nadir bir genetik sorun olan bu durum, hayatını zorlaştırabiliyor.

"ŞİMDİYE KADAR DANNIA HARİCİNDE 3 ERKEK ÇOCUKTA GÖRÜLDÜ"

Dannia Shabbir 19 yıl önce doğduğunda, doktorlar ortalamadan daha küçük olduğunu, vücut ısısının ve kan şekerinin daha düşük olduğunu fark ettiler. Genetik olarak bakıldığında ise; alışılmadık bir genetik sorunun teşhisi koyuldu. Bu durum şimdiye kadar yalnızca üç erkek çocukta kaydedilmişti.

Konuşamaması ve 17 kilo olmasının getirdiği zorluklara rağmen, Dannia'nın çok mutlu ve uyumlu bir genç olduğunu söylüyor. İngiltere Fareham'da yaşayan 56 yaşındaki annesi Aleisha Almahari, Dannia'nın genetik yapısı hakkında daha fazla farkındalık yaratmak istediklerini belirtiyor.